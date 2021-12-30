Василий Куйбида, который был уволен еще в 2019 году приказом бывшего президента Украины Петра Порошенко, восстановлен в должности президента Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

В приказе за подписью министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета говорится, что Куйбида восстановлен в должности с 6 апреля 2019 года.

Этот приказ министр образования и науки Сергей Шкарлет выдал во исполнение решения Верховного Суда от 19 мая 2020 года и требования государственного исполнителя от 16 декабря 2021 года.

Василия Куйбиду восстановили в должности. Источник: приказ министра образования и науки Сергея Шкарлета

Ранее "Страна" сообщала, что экс-госсекретарь Министерства охраны здоровья (МОЗ) Артем Янчук, которого уволили, пока он был в декрете, через суд восстановился в должности. Известно, что Артем Янчук был госсекретарем еще при Ульяне Супрун, экс-главе МОЗ. Его уволили в октябре 2019 года.

Также мы писали, что суд восстановил в должности попавшего под люстрацию в 2014 году прокурора с выплатой 4,5 млн гривен компенсации. В своем решении суд удовлетворил требования истца, а указ генпрокурора о его увольнении признал противоправным.