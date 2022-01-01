В первый день 2022 года вечером в Киеве пройдет традиционное факельное шествие в честь 113-летия со дня рождения Степана Бандеры. Начало мероприятия – в 17:00.

Об этом сообщает в своих соцсетях ВО "Свобода".

Шествие начнется в 17:00, сбор участников проходит в парке Тараса Шевченко возле памятника поэту.

Маршрут ходьбы: ул. Владимирская — бульвар Тараса Шевченко — ул. Крещатик — Майдан Незалежности.

1 января 2022 отмечается 113-я годовщина со дня рождения лидера Организации украинских националистов, одного из главных идеологов и теоретиков украинского национализма — Степана Бандеры.

Напомним, фигура Бандеры в последние недели попала сразу в несколько украинских скандалов.

В Тернополе, где полиция круглосуточно охраняет памятник Бандере, который недавно облили краской и забросали яйцами, на фасаде областной государственной администрации разместили гигантский баннер с изображением идейного лидера украинских националистов.

В Хмельницком решили использовать аналогичную идею с размещением изображения Бандеры, но на торговом центре "Детский мир".