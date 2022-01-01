С 1 января вступил в силу закон "О внутреннем водном транспорте", который запрещает кораблям и судам, принадлежащих россиянам, или тем, которые ходят под российским флагом, заходить во внутренние водные пути Украины.

В тексте закона говорится, что внутренними водными путями не смогут воспользоваться суда "под флагом государства-агрессора". Таким государством в 2015 году Украина признала Россию.

Внутренние водные пути - это крупные реки и водоемы, находящиеся внутри страны. Среди них Днепр и Днестр, Киевское и Кременчугское водохранилища.

Передвигаться по ним смогут только судна, принадлежащие украинцам, компаниям и организациям, зарегистрированным на территории Украины, а также суда, которые украинцы или украинские компании зафрахтовали на основании бербоут-чартера (без экипажа).

В отдельных случаях во внутренние водные пути будет разрешено заходить иностранным судам, но только после предоставления документов и разрешения владельца на временную регистрацию в Украине.

Закон приняли с целью уменьшить террористическую угрозу в Украине.

Напомним, что в конце года военно-морские силы Украины и Франции провели совместные учения в Черном море.

Также мы писали, что США оставляют ударную группу авианосцев в Средиземном море из-за ситуации на российско-украинской границе.