Английский футбольный "Эвертон" (город Ливерпуль) объявил о подписании защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко. В свою очередь украинский клуб также подтвердил переход игрока.

22-летний Миколенко подписал контракт до конца июня 2026 года. Детали сделки не разглашаются официально, хотя ранее в прессе фигурировали суммы свыше 20 миллионов евро за этот трансфер.

Всего Миколенко провел за "Динамо" 132 матча, в которых забил 7 голов. В сборной страны у него 21 матч, голов за нее он не забивал. Преимущественно он играл в клубе и сборной на позиции левого защитника.

Напомним, что еще 12 декабря "Динамо" в последнем туре перед длинным зимним перерывом не смогло обыграть луганскую "Зарю" в матче 18-го тура команд Премьер-лиги. Столичный клуб опустился на вторую строчку турнирной таблицы и отстает от донецкого "Шахтера" на 2 очка.

Также мы писали, что в возрасте 66 лет умер самый преданный фанат киевского футбольного клуба "Динамо" Сергей Заборовский, известный по прозвищу Парамон. Многие годы он ездил с командой на все матчи и стал одним из символов ФК.