Институт философии Российской академии наук (РАН) потратил 742 тысячи рублей (около 270 тысяч гривен) на исследование "Является ли злом существование ада". Еще две работы на тему ада и зла обошлись учреждению в 1 миллион 410 тысяч рублей.

Об этом свидетельствуют данные с сайта государственных закупок Российской Федерации.

Договор на исследование был выполнен в октябре. Единственным исполнителем контракта указан доцент и кандидат философских наук Игорь Гаспаров. Он работает в Воронежском государственном медицинском университете им. Н.Н.Бурденко и Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ).

Кроме того, еще 742 тысячи рублей (около 250 тысяч гривен) Институт РАН потратил на работу преподавателя ВШЭ Александра Мишуры "Бесполезная свобода и проблема ада" (договор на этот труд выполнен в октябре). А 668 тысяч рублей (около 240 тысяч гривен) ушли на исследование "Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея", которым занимается Богдан Фауль.

В общей сложности исследования затянули на 2,1 миллиона рублей.

В Институте философии заявили, что все работы были выполнены законно, в рамках выделенного гранта.

"Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда", - рассказали в научном учреждении.

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