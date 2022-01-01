Сегодня, 1 января, в Австрии вступил в силу закон, согласно которому неизлечимо больные или страдающие хроническим изнурительным заболеванием взрослые могут принять решение добровольно уйти из жизни.

Об этом сообщает ВВС.

Соответствующий закон парламент одобрил в декабре прошлого года, после постановления Конституционного суда по данному вопросу. Практика будет строго регламентирована: каждый случай будет оцениваться двумя врачами, один из которых должен быть экспертом по паллиативной медицине. Уйти из жизни добровольно смогут неизлечимо больные или пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Как рассказали австрийские официальные лица, правительство также выделило средства на развитие паллиативной помощи, чтобы никто не решил умереть, когда доступны другие варианты.



В то же время активная помощь тяжело больным самоубийцам останется в Австрии вне закона, и новые правила прямо исключают несовершеннолетних или лиц с психическими расстройствами из числа тех, кто имеет право на суицид.

Взрослым, которые хотят покончить с собой, должны поставить диагноз, и им нужно получить подтверждение того, что они могут сами принимать ответственные решения. После получения одобрения от двух врачей пациенты должны ждать 12 недель, чтобы обдумать свое решение, или две недели, если у них неизлечимая болезнь.

Если после этого периода они не изменят свое решение, то смогут получить смертельные лекарства в аптеке после уведомления юриста или нотариуса. Во избежание злоупотреблений названия аптек, продающих эти лекарства, будут раскрыты только юристам и нотариусам, которые получают эти уведомления, и не будут разглашаться публично.

Напомним, в Швейцарии недавно появился новый способ эвтаназии.

Также мы сообщали, что Испания стала шестой страной мира и четвертой в Европе, где легализовали эвтаназию.