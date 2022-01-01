Стоимость оформления биометрических документов для граждан Украины повысилась с 1 января.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной миграционной службы Украины.

В службе подорожание объяснили тем, что с 1 января 2022 года государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" из-за повышения цен на сырье и материалы изменяет стоимость бланков отдельных биометрических документов.

В связи с этим вырастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, сообщается на сайте миграционной службы.

Новая стоимость изготовления паспорта гражданина Украины (ID-карты) такая:

оформление в срок до 20 рабочих дней обойдется уже не в 363, а в 372 грн (126 грн – стоимость админуслуги и 246 грн – стоимость бланка);

оформление до 10 рабочих дней будет стоить не 489, а 498 грн (252 грн – стоимость админуслуги и 246 грн – стоимость бланка).

Первое изготовление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты остается бесплатным.

Стоимость изготовления паспорта гражданина Украины для выезда за границу следующая:

оформление в срок до 20 рабочих дней составит не 694 грн, как было в декабре, а 733 грн (352 грн – стоимость админуслуги и 381 грн – стоимость бланка);

оформление до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований – не 1 046, а 1 085 грн (704 грн – стоимость админуслуги и 381 грн – стоимость бланка).

Сравнительная таблица старых и новых расценок

Украинцы, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря 2021 года, получат документы по старым ценам.

Те же лица, которые произвели оплату административных услуг до 31 декабря, но заявление на оформление документов еще не подавали, будут иметь возможность осуществить доплату по тарифам, действующим на момент подачи соответствующих заявлений.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада приравняла цифровое водительское удостоверение и документы на транспорт к бумажным.

Также мы писали, что 29 декабря Кабинет министров принял решение приравнять цифровые водительские права, техпаспорта и студенческие в приложении "Дия" к бумажным аналогам.