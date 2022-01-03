Украинская певица Ани Лорак в мае этого года даст концерты в Харькове, Запорожье и Херсоне. Впрочем, график концертов еще формируется и географию тура планируют расширить.

Об этом артистка рассказала в интервью "КП в Украине".

"Воспользуюсь случаем и открою вам секрет. Уже в этом году мы с моей командой обрадуем поклонников серией концертов по Украине с программой The Best, на которых прозвучат хиты и новые песни. График формируется, но уже известны даты первых шоу: 20 мая – Харьков, 22 мая – Запорожье, 23 мая – Херсон. Следите за обновлениями на моих страницах в соцсетях и на официальном сайте", - сказала певица.

Ани Лорак отправится в тур с расширенной программой The Best, которую представила во время концерта в Одессе в августе. Это было первое сольное выступление в Украине с 2014 года.

"Это будет специальная обновленная программа The Best, сейчас мы совершенствуем шоу, чтобы удивить даже самых требовательных зрителей. Обязательно будет блок с украинскими хитами, а также новыми песнями, которые запланированы к выходу накануне тура", - объяснила артистка.

При этом среди популярных сервисов билеты на предстоящие концерты певицы есть в наличии только на сайте Кarabas.com. Их цена стартует от 400 грн до почти 3 тыс. грн. Однако, даже на Кarabas.com представлены не все города, о которых упоминала Ани Лорак. Например, сервис еще не предоставил возможность купить билет на концерт в Харькове.

В то же время на сайтах Сoncert.ua и Рarter.ua даже нет анонса концертов Ани Лорак.

А вот на официальном сайте певицы о каких-либо концертах в Украине в мае совсем не упоминается.

Напомним, в августе впервые за семь лет Ани Лорак дала два полноценных концерта. В Украине последние ее сольники были 26 и 27 ноября 2014 года в столичном Дворце "Украина". Тогда их пытались сорвать националисты и активисты, забрасывая здание камнями. Чтобы не подвергать своих фанатов опасности, Каролина отменила запланированный на 15 февраля 2015-го концерт в Одессе, и с тех пор не делала попыток вернуться на родину.

Сама Лорак сообщила, что давать концерты на родине перестала, потому что почувствовала, что на нее был сделан политический заказ. Она намекнула, что ее "заказала" женщина-артистка из-за зависти.