В патрульной полиции Киевской области напомнили украинцам, какой им грозит штраф за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, двигающимся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами.

Об этом сообщает в Telegram патрульная полиция Киевской области в понедельник, 3 января.

"В тот момент, когда вы не предоставляете дорогу спецтранспорту, кто-то нуждается в немедленной помощи, а потерянное время может стоить кому-то жизни. Водители, дайте ему дорогу и обеспечьте беспрепятственный проезд. Пешеходы, воздержитесь от перехода проезжей части или немедленно покиньте ее", - говорится в сообщении полиции.

В полиции добавили, что, согласно ч. 3 ст. 122 КУоАП, за неуступание дороги транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции грозит штраф в в размере 680 гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве легковушка не пропустила скорую помощь, которая перевернулась в результате столкновения.

Также мы писали, что год назад в Киеве произошла похожая авария: водитель не уступил дорогу скорой и врезался в нее.