Народные депутаты Украины предлагают ввести штрафы для водителей автомобилей в размере 200 необлагаемых минимумов (3,4 тыс. грн.) за превышение скорости больше чем на 80 км/ч.

Соответствующий законопроект №6463 опубликован на сайте парламента.

"Целью принятия акта является усиление уровня ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с управлением водителем транспортным средством с нарушением установленных ограничений скорости движения более чем на восемьдесят километров в час", - сказано в пояснительной записке.

В документе предлагается дополнить ст.122 Кодекса об административных нарушениях новой частью, которая предусматривает установление усиленного уровня за нарушение скорости более чем на 80 км/ч. Предлагается ввести штраф в размере 3,4 тыс. грн. В то время как нынешнее законодательство предусматривает за нарушение скорости более чем на 20 км/ч штраф в 340 грн, а более чем на 50 км/ч - в 1700 грн.

Инициаторам законопроекта выступили 22 народных депутата, среди которых большинство "слуги народа":

Медяник Вячеслав ("Слуга народа")

Павлюк Максим ("Слуга народа")

Негулевский Игорь ("Слуга народа")

Заблоцкий Марьян ("Слуга народа")

Горенюк Александр ("Слуга народа")

Мазурашу Георгий ("Слуга народа")

Клочко Андрей ("Слуга народа")

Федиенко Александр ("Слуга народа")

Кривошеев Игорь ("Слуга народа")

Припутень Дмитрий ("Слуга народа")

Фролов Павел ("Слуга народа")

Арешонков Владимир (депутатская группа "Доверие")

Аликсийчук Александр ("Слуга народа")

Минько Сергей (партия "За будущее")

Крейденко Сергей ("Слуга народа")

Устинова Александра ("Голос")

Гришина Юлия ("Слуга народа")

Пашковский Максим ("Слуга народа")

Горобец Александр ("Слуга народа")

Нагаевский Артем ("Слуга народа")

Мезенцева Мария ("Слуга народа")

Овчинникова Юлия ("Слуга народа")

Напомним, в Киеве полиция штрафует машины скорой помощи за превышение скорости.

Также сообщалось, что в ноябре в Киеве впервые изъяли автомобиль у водителя-должника.