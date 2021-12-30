За превышение скоростей водителей могут начать штрафовать на 3,4 тыс. грн. Фото: "Страна"

Народные депутаты Украины предлагают ввести штрафы для водителей автомобилей в размере 200 необлагаемых минимумов (3,4 тыс. грн.) за превышение скорости больше чем на 80 км/ч.

Соответствующий законопроект №6463 опубликован на сайте парламента.

"Целью принятия акта является усиление уровня ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с управлением водителем транспортным средством с нарушением установленных ограничений скорости движения более чем на восемьдесят километров в час", - сказано в пояснительной записке.

В документе предлагается дополнить ст.122 Кодекса об административных нарушениях новой частью, которая предусматривает установление усиленного уровня за нарушение скорости более чем на 80 км/ч. Предлагается ввести штраф в размере 3,4 тыс. грн. В то время как нынешнее законодательство предусматривает за нарушение скорости более чем на 20 км/ч штраф в 340 грн, а более чем на 50 км/ч  - в 1700 грн.

Инициаторам законопроекта выступили 22 народных депутата, среди которых большинство "слуги народа":

  • Медяник Вячеслав ("Слуга народа")
  • Павлюк Максим ("Слуга народа")
  • Негулевский Игорь ("Слуга народа")
  • Заблоцкий Марьян ("Слуга народа")
  • Горенюк Александр ("Слуга народа")
  • Мазурашу Георгий ("Слуга народа")
  • Клочко Андрей ("Слуга народа")
  • Федиенко Александр ("Слуга народа")
  • Кривошеев Игорь ("Слуга народа")
  • Припутень Дмитрий ("Слуга народа")
  • Фролов Павел ("Слуга народа")
  • Арешонков Владимир (депутатская группа "Доверие")
  • Аликсийчук Александр ("Слуга народа")
  • Минько Сергей (партия "За будущее")
  • Крейденко Сергей ("Слуга народа")
  • Устинова Александра ("Голос")
  • Гришина Юлия ("Слуга народа")
  • Пашковский Максим ("Слуга народа")
  • Горобец Александр ("Слуга народа")
  • Нагаевский Артем ("Слуга народа")
  • Мезенцева Мария ("Слуга народа")
  • Овчинникова Юлия ("Слуга народа")

Напомним, в Киеве полиция штрафует машины скорой помощи за превышение скорости.

Также сообщалось, что  в ноябре в Киеве впервые изъяли автомобиль у водителя-должника.

 

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