"Слуги народа" почти в 7 раз хотят увеличить штрафы за превышение скорости более, чем на 80 км/ч
Народные депутаты Украины предлагают ввести штрафы для водителей автомобилей в размере 200 необлагаемых минимумов (3,4 тыс. грн.) за превышение скорости больше чем на 80 км/ч.
Соответствующий законопроект №6463 опубликован на сайте парламента.
"Целью принятия акта является усиление уровня ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с управлением водителем транспортным средством с нарушением установленных ограничений скорости движения более чем на восемьдесят километров в час", - сказано в пояснительной записке.
В документе предлагается дополнить ст.122 Кодекса об административных нарушениях новой частью, которая предусматривает установление усиленного уровня за нарушение скорости более чем на 80 км/ч. Предлагается ввести штраф в размере 3,4 тыс. грн. В то время как нынешнее законодательство предусматривает за нарушение скорости более чем на 20 км/ч штраф в 340 грн, а более чем на 50 км/ч - в 1700 грн.
Инициаторам законопроекта выступили 22 народных депутата, среди которых большинство "слуги народа":
- Медяник Вячеслав ("Слуга народа")
- Павлюк Максим ("Слуга народа")
- Негулевский Игорь ("Слуга народа")
- Заблоцкий Марьян ("Слуга народа")
- Горенюк Александр ("Слуга народа")
- Мазурашу Георгий ("Слуга народа")
- Клочко Андрей ("Слуга народа")
- Федиенко Александр ("Слуга народа")
- Кривошеев Игорь ("Слуга народа")
- Припутень Дмитрий ("Слуга народа")
- Фролов Павел ("Слуга народа")
- Арешонков Владимир (депутатская группа "Доверие")
- Аликсийчук Александр ("Слуга народа")
- Минько Сергей (партия "За будущее")
- Крейденко Сергей ("Слуга народа")
- Устинова Александра ("Голос")
- Гришина Юлия ("Слуга народа")
- Пашковский Максим ("Слуга народа")
- Горобец Александр ("Слуга народа")
- Нагаевский Артем ("Слуга народа")
- Мезенцева Мария ("Слуга народа")
- Овчинникова Юлия ("Слуга народа")
Напомним, в Киеве полиция штрафует машины скорой помощи за превышение скорости.
Также сообщалось, что в ноябре в Киеве впервые изъяли автомобиль у водителя-должника.