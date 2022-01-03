На территории Южного Уэльса (Великобритания) около 200 миллионов лет назад, в позднем триасе, водились стада длинношеих динозавров-завроподоморфов.

Их следы, найденные в 2020 году палеонтологом-любителем Керри Рисом на пляже неподалеку от города Пенарта, изучила группа экспертов из Ливерпульского университета Джона Мура.

Выводы ученых опубликовал журнал Geological Magazine.

По словам авторов работы, в Великобритании свидетельства существования в позднем триасе крупных четвероногих встречаются редко. Однако судя по плотности и разнообразию цепочек следов, найденных на полоске пляжа Пенарта длиной 50 метров и шириной два метра, это место могло быть какой-то точкой сбора динозавров.

Ученые однозначно интерпретировали отпечатки как следы, а не как осадочные структуры.

Все отпечатки большие (примерно до 50 см в длину), но плохо сохранились и дают мало информации об анатомии оставивших их существ. Эксперты предположили, что на этом месте разгуливали представители ихнотаксона Eosauropus.

Профессор Пол Барретт из Музея естествознания, руководивший исследованием, считает, что количество и характер следов позволяет предположить, что здесь могли пастись целые стада зауроподов.

"Этот тип следов не особенно часто встречается в других местах, поэтому мы считаем, что данная находка станет важным дополнением к нашим знаниям о жизни в триасе", — заявил он.

Завроподоморфы - травоядные динозавры с длинными шеями, относящиеся к подотряду ящеротазовых. Они жили 231–66 млн лет назад на всех материках, включая Антарктиду. Какой именно вид динозавров оставил изучаемые теперь следы, сказать пока затруднительно; возможно, это были текодонтозавры. Исследователи создали 3D-модели окаменелых следов, относящихся к позднему триасу (237–201 млн лет назад), чтобы в дальнейшем изучить их во всех подробностях.

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