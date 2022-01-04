Согласно государственным СМИ Китая, Экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак (EAST) установил новый рекорд устойчиво высоких температур. Проработав более 17 минут, он достиг температуры в 70 миллионов градусов Цельсия - это в пять больше чем на Солнце.

Об этом сообщает The Independent.

Агентство "Синьхуа" 31 декабря проинформировало, что EAST, или китайское "искусственное солнце", в ходе последнего эксперимента достиг непрерывной работы плазмы при высокой температуре в течение 1056 секунд, что является самым продолжительным временем работы такого рода аппарата в мире. Во время экспериментов была достигнута рекордная температура.

Конечная цель разработки устройства искусственного солнца - получить почти идеально чистую энергию, имитируя естественные реакции, происходящие внутри звезд.

"Недавняя операция закладывает прочную научную и экспериментальную основу для работы термоядерного реактора", - сказал Гун Сяньцзу, исследователь из Института физики плазмы Китайской академии наук, который руководил последним экспериментом.

Проект EAST, который уже обошелся Китаю более чем в 943 миллиарда долларов, продлится до июня.

Ядерный синтез рекламировался как святой Грааль производства чистой энергии, однако до его реализации за пределами лаборатории еще далеко, несмотря на десятилетия исследований этой технологии.

Повторяя физические процессы на Солнце, ядерные термоядерные реакторы объединяют атомные ядра, чтобы генерировать огромное количество энергии, которая может быть превращено в электричество. Этот процесс не требует ископаемого топлива и не оставляет после себя никаких опасных отходов, в отличие от процесса ядерного деления, который обеспечивает коммерческое производство ядерной энергии. Физики также утверждают, что риск экологической катастрофы с ними намного меньше.

Группа китайских реакторов будет оказывать техническую поддержку другому мегапроекту ядерного термоядерного реактора, который в настоящее время строится во французском Марселе. После завершения строительства в Марселе Международный термоядерный экспериментальный реактор (ITER) станет крупнейшим реактором в мире.

Ранее "Страна" сообщала, что недавно на финской АЭС на треть мощности запустили самый большой в Европе ядерный реактор.

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