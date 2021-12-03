В рамках подписанного недавно соглашения между компанией Westinghouse electric и НАЭК "Энергоатом" Украина купит на кредитные средства у американцев два комплекта реакторов АР1000, которые остались от провалившегося строительства в США.

Об этом пишет издание "Зеркало недели".

"Начнем с того, что у обеих высоких договаривающихся сторон разные цели и задачи. Westinghouse надо продать два комплекта оборудования реакторов АР1000, оставшихся от провалившегося строительства в США. По условиям контракта с тамошними строителями, компания должна это сделать до 2025 года, желательно подороже", - говорится в статье.

Два комплекта АР1000, напомним, собираются приобрести для реализации строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

При этом график строительства и сроки ввода в эксплуатацию новых реакторов США поручили "Энергоатому". Таким образом, Украины будет устанавливать оборудование. При этом ни США ни нашей стране не хватает для этого денег, и поэтому сторонам придется найти кредиты.

"Для обеспечения сделки Westinghouse попробует привлечь финансирование. Этот вопрос обсуждают с американским "Эксимбанком" и Международной финансовой корпорацией развития США. Причем речь идет о товарном кредите, то есть конкретно о поставке зависшего на складах оборудования.

Озвучивались (не банкирами) ожидания низких процентов и сроков кредитования до 18 лет. Но нужна и украинская часть: НАЭК пытается получить госгарантии под сделку", - добавили в материале.

Напомним, в рамках визита президента Владимира Зеленского в США был подписан меморандум между НАК "Энергоатом" и Westinghouse Electric, который предусматривает строительство на украинских АЭС пяти энергоблоков за 30 млрд долларов. Ранее "Страна" также писала, что в связи с подписанием соглашения появится немало вопросов. В частности, также затрагивался вопрос о том, сможет ли Westinghouse реализовать такие сложные проекты, кто будет за них платить.

Также мы писали, что сразу после подписания соглашения с Westinghouse сайт "Энергоатома" атаковали хакеры. Он не работал пять часов.