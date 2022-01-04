С 5 по 22 января пройдет регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО), которое состоится во второй половине марта.

Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования в понедельник, 3 января.

"Пробное внешнее независимое оценивание происходит с целью ознакомления всех желающих с процедурой проведения ВНО, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования и рабочего места. Пробное тестирование является важной составляющей подготовки к внешнему независимому оцениванию", - рассказали в центре.

Регистрация на пробное ВНО осуществляется на сайтах соответствующих региональных центров оценки качества образования.

Стоимость одного пробного ВНО для одного участника составляет около 300 гривен (в регионах цены разные).

Также в Украинском центре оценки качества образования добавили, что определен график проведения пробного тестирования:

19 марта – тестирование по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

26 марта – по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

Регистрация для участия в основной сессии ВНО в 2022 году продлится с 1 февраля по 9 марта. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учеников (слушателей, студентов) для прохождения ГИА в форме ВНО до 1 марта 2022 года.

Опубликован график проведения пробного ВНО. Источник: Украинский центр оценки качества образования

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский пообещал молодежи Крыма и неподконтрольного Донбасса поступление в украинские ВУЗы без ВНО.

Также мы писали, что Кабмин Украины решил исключать участников ВНО, которые будут использовать телефоны или говорить друг с другом.