Пенсионный фонд Украины (ПФУ) провел перерасчеты пенсий в связи с потерей кормильца, а также пенсий по инвалидности лицам из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ во вторник, 4 января.

В пресс-службе пояснили, что во исполнение постановления Кабинета Министров № 1052 от 11 октября 2021 года, которым внесены изменения в постановление Кабинета Министров № 674 от 3 августа 2020 года, с 1 января 2022 года проведены перерасчеты пенсий в связи с потерей кормильца, назначенных согласно части четвертой статьи 41 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Соответственно, минимальный размер пенсионной выплаты в связи с потерей кормильца каждому из нетрудоспособных родителей и супруге (супругу) погибших, умерших (пропавших без вести) лиц, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, установлен в размере не ниже 7800 гривен.

По данным пресс-службы ПФУ, размеры таких пенсий увеличены 3361 человеку, а средний размер повышения составил 1895,26 гривен, из них повышены пенсии: до 1000 гривен – 115 лицам, свыше 1000 гривен – 3246 лицам.

Также, во исполнение постановления правительства № 1307 от 09 декабря 2021 года "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 23.11.2011 № 1210 и от 26.09.2012 № 886" с 1 января 2022 года проведены перерасчеты пенсий по инвалидности лицам из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, определенных ст. 10 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы", в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой; лицам, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, в составлении ядерных зарядов и осуществлении на них регламентных работ, в результате чего стали они стали лицами с инвалидностью; перерасчеты пенсий по инвалидности, а также пенсий в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы за лиц из их числа.

Пенсии исчислены исходя из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы по состоянию на 1 января 2021 года, исчисленной по формуле, установленной пунктом 9-1 постановления правительства от 23 ноября 2011 № 1210.

В ПФУ пояснили, что после определения показателя средней заработной платы за 2021 год и среднемесячного коэффициента заработной платы по состоянию на 1 января 2022 года, в случае целесообразности будет произведен соответствующий перерасчет пенсий.

В ПФУ проинформировали, что размеры пенсий увеличены для 21204 человек, а средний размер их повышения составляет 2903,21 гривен. Из них повышены пенсии на сумму до 1000 гривен – 2246 лицам, а на сумму свыше 1000 гривен –18958 лицам.

Кому пересчитали пенсии с 1 января 2022 года. Источник: Пенсионный фонд Украины

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