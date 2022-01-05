Офис генпрокурора совместно с Шевченковским судом Киева заблокировали средства на счетах "АрселорМиттал Кривой Рог" (в прошлом - "Криворожсталь").

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Представители Офиса генпрокурора обратились в украинские банки с требованием выполнить принятые 30 ноября 2021 года судом решения о наложении арестов на счета предприятия.

Спор касается подхода к расчету ренты.

"4 ноября 2021 года окружной административный суд поддержал позицию "АрселорМиттал Кривой Рог" и отклонил гражданский иск против компании, инициированной Государственной налоговой службой. В адрес налоговых органов подана апелляция, и компания готовится отстаивать свою позицию в апелляционном административном суде", – говорится в сообщении.

Пока гражданский процесс против "АрселорМиттал Кривой Рог" не ведется, следовательно, нет юридических оснований для блокирования счетов компании, добавили в компании.

Напомним, с ноября 2021 года СБУ раскручивало новое дело против "АселорМиттал Кривой Рог", подозревая компанию в занижении ренты и налогов более чем на 2,2 млрд. Тогда же СБУ вручила подозрение одному из топ-менеджеров предприятия - Сергею Пличко, у которого провели дома обыск. Были слухи о том, что под колпак СБУ попал генеральный директор "АселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо, однако они не подтвердились.

Есть также заявление профсоюза "АселорМиттал Кривой Рог", в котором говорится, что работа предприятия и сохранение рабочих мест находятся под угрозой с ноября 2021 года.