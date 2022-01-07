Международную трассу Киев - Чоп на Закарпатье признали опасной из-за аварийного участка дороги. Водителей просят избегать передвижения по этой трассе.

Об этом сообщает в Facebook служба автомобильных дорог Закарпатской области.

"Указанные дороги в предыдущие годы практически капитально не ремонтировались. Однако из-за износа покрытия и из-за интенсивных осадков, дождя и влажности очень быстро – в течение 6-12 часов – образуются ямы", – говорится в сообщении службы.

По развалившейся дороге проезжало больше всего габаритного транспорта.

Сейчас пять бригад пытаются ликвидировать ямы на дороге. Однако ямы в дождливую погоду появляются в больших объемах.

"Большая просьба к участникам дорожного движения быть осторожными, обращать внимание на знаки, соблюдать безопасную скорость. Дороги через перевалы на Н-09 (Мукачево-Ивано-Франковск-Львов), Р-21 (Долина-Хуст) и Н-13 (Львов -Самбор) отремонтированы и без выбоин. Поэтому рекомендуем планировать поездки в сторону Львовской и Ивано-Франковской областей именно через них", - добавили в службе автодорог. Закарпатской области.

Водителей предупредили об опасности поездок по трассе Киев-Чоп на Закарпатье. Источник: Facebook/служба автодорог Закарпатской области

Ранее "Страна" сообщала, что на бульваре Шевченко в центре Киева из-за риска обвала асфальта частично ограничили движение транспорта.

Также мы писали, что в Косовском районе на Прикарпатье обрушившийся на дорогу оползень остановил движение транспорта. Инцидент произошел на дороге местного значения Розтоки-Великий Рожин.