Российские миротворцы на бронетехнике приступили к охране космодрома Байконур. Видео
На космической базе Байконур в Казахстане до 19 января установлен повышенный уровень "террористической опасности". На улицах города уже появилась российская бронетехника, которая приступила к патрулированию и охране.
Об этом сообщает местный телеканал "Байконур. Инфо".
В репортаже телеканала говорится, что в городе силовики работают в усиленном режиме несения службы.
На видео можно заметить БРДМ с российским флагом и военный грузовик, которые едут в сопровождении полицейской автоколонны.
Байконур охраняет российская бронетехника. Источник: YouTube
Напомним, что военные самолеты Ил-76 Российской Федерации выполнят более 20 рейсов для переправки техники и спецназа десантников из Иваново-Северного в Казахстан.
Ранее "Страна" сообщала, что в связи с массовыми беспорядками в Казахстане администрация города Байконур решила выделить средства на закупку дополнительных объемов продовольствия.
Также мы писали, что казахстанские силовики взяли под контроль все административные здания Алматы. В руках зачинщиков беспорядков осталась только больница в Калкамане - селе в Алматинской области.