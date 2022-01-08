На космической базе Байконур в Казахстане до 19 января установлен повышенный уровень "террористической опасности". На улицах города уже появилась российская бронетехника, которая приступила к патрулированию и охране.

Об этом сообщает местный телеканал "Байконур. Инфо".

В репортаже телеканала говорится, что в городе силовики работают в усиленном режиме несения службы.

На видео можно заметить БРДМ с российским флагом и военный грузовик, которые едут в сопровождении полицейской автоколонны.

Байконур охраняет российская бронетехника. Источник: YouTube

Напомним, что военные самолеты Ил-76 Российской Федерации выполнят более 20 рейсов для переправки техники и спецназа десантников из Иваново-Северного в Казахстан.

Ранее "Страна" сообщала, что в связи с массовыми беспорядками в Казахстане администрация города Байконур решила выделить средства на закупку дополнительных объемов продовольствия.

Также мы писали, что казахстанские силовики взяли под контроль все административные здания Алматы. В руках зачинщиков беспорядков осталась только больница в Калкамане - селе в Алматинской области.