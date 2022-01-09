Новогодние праздники и выходные подходят к концу. Это означает, что пора возвращаться привычному ритму жизни — работе и учебе.

Существует ряд советов, как поскорее прийти в себя и настроиться на рабочий лад.

1. Нужно нормализовать режим сна. В праздники многие привыкли до середины ночи смотреть фильмы, читать или развлекаться, но с таким ритмом жизни пора завязывать. Ложитесь спать пораньше, не позднее 23 часов. Сегодня уснуть может быть сложно, но уже завтра вы привыкните.

2. Хотя бы на неделю от тяжелой пищи, в том числе мяса. Хорошо, если из рациона на время уйдут и крахмалистые крупы (рис, кукуруза, манка). Ешьте фрукты, овощи и зеленые салаты.

3. По утрам не злоупотребляйте кофе. День лучше начинать со стакана теплой воды с лимоном и завтрака. И лишь потом одна чашка арабики. Об алкоголе на ближайшее время вообще лучше забыть.

4. Четко постройте планы. В понедельник и вторник не берите на себя слишком много. Входите в привычный график плавно. Не тратьте много времени на беседы с коллегами — о том, кто и как провел праздники лучше пообщаться во время обеденного перерыва.

5. Не забывайте о занятиях спортом или хотя бы утренней зарядке, которая поможет привести организм в тонус и даст заряд бодрости на целый день.

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