В Минске на улице Немига обвалилась "уставшая" пешеходная часть моста. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.

"8 января в 03-15 на номер "112" поступило сообщение об обрушении конструкции моста. На место выехали подразделения МЧС. Выяснилось, что произошло обрушение конструкций железобетонного путепровода через улицу Немига. На месте обрушения организован штаб ликвидации ЧС. Работают спасатели, милиция, ГАИ, аварийные и другие службы города", - говорится в сообщении.

Известно, что сейчас силовики проводят работы по демонтажу упавшей части моста. Также инцидентом занялись в Следственном комитете. В результате инцидента, согласно предварительным данным, никто не пострадал.

В прошлом году "Страна" сообщала, что под Никополем рухнул мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища из-за превышения допустимого веса двигавшейся по нему фуры почти на 27 тонн.

Также мы рассказывали, что весной текущего года во Львовской области обвалился мост неподалеку от села Гаек. Через несколько дней после инцидента власти обустроили на руинах моста пешеходный переход для местных жителей.