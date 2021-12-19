В субботу, 18 декабря, в китайской провинции Хубэй обрушилась часть рампового моста, который проходит над автомагистралью. Инцидент произошел в Эчжоу, а в результате катастрофы погибли четыре человека.

Об этом передает TeluguStop.

Местные власти утверждают, что, по предварительной информации, в момент обвала по мосту двигалась многотонная фура. Сам автомобиль при падении развалился на две части.

Кроме того, вместе с частью переправы рухнули еще два грузовика. А повреждения получили два легковых авто. В результате инцидента восемь человек были травмированы, а четыре – погибли.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и пожарные. Пострадавших госпитализировали.

В прошлом году "Страна" сообщала, что под Никополем рухнул мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища из-за превышения допустимого веса двигавшейся по нему фуры почти на 27 тонн.

Также мы рассказывали, что весной текущего года во Львовской области обвалился мост неподалеку от села Гаек. Через несколько дней после инцидента власти обустроили на руинах моста пешеходный переход для местных жителей.