Сегодня утром, 10 января, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин опубликовал презентацию, касающуюся строительства в России в 2022 году.

В документе, среди прочего, есть пункт о водоснабжении Крыма. Где впервые дали официальную оценку воде, найденной на дне Азовского моря.

"Страна" разобралась, поможет ли эта вода Крыму решить проблему с водоснабжением, которая существует на полуострове после перекрытия Украиной поставок по северокрымскому каналу.

Как Азовское море напоит Крым

В основу документа Хуснуллина легло исследование жидкости, найденной в акватории Азовского моря еще в июле 2021 года.

Ученые, проанализировавшие пробы, констатировали: вода слабоминерализованная. То есть не такая соленая, как морская и является условно питьевой и может быть использована в технических целях: полив, для систем нагрева и охлаждения.

Указывается, что при наличии необходимой подготовки - видимо, речь об опреснении - эта вода может быть использована как питьевая. А также говорится, что поиск пресной воды продолжается.

Но информация о том, что найдены запасы воды для полива земель, тоже очень важна. Ключевая проблема с водой в Крыму сейчас - это не столько питьевая (по ней проблема на ближайший год-два закрыта благодаря дождям, которые наполнили за последний год водохранилища), сколько аграрная.

После перекрытия северокрымского канала по сельскому хозяйству Крыма был нанесен мощный удар. Поэтому новость о том, что есть большие объемы воды, которую можно пустить на мелиорацию - не проходная.

Но сколько времени уйдет от бурения, проб до реальных поставок - пока неизвестно. Хотя очевидно, что шаг в этом направлении уже сделан.

"Росгеология" обнаружила под Азовским морем запасы пресной воды летом 2021 года. Речь идет о подрусловом стоке Дона, Кубани, Бейсуга и других рек в акваторию Азова.

Объемы этих пресноводных стоков могут достигать 2 миллиардов кубометров в год. Примерно половину от этого объема можно будет забирать на нужды полуострова - такие расчеты приводились экспертами.

Крым при Украине - то есть, без особой экономии - потреблял 350-400 миллионов кубометров в год. То есть этот объем "азовская" вода скорее всего закроет. Тем более, что есть и другие источники. Например, дожди, которые в этом году создали вчетверо больше запасов, чем в прошлом - 126 миллионов кубометров.

Главный вопрос теперь - найдут ли под морским дном чисто пресную воду или придется строить опреснительные установки. Их планировали начать возводить еще в 2021 году, но проект отложили, поскольку помогла стихия: проливные дожди наполнили водные хранилища Крыма, и запасов теперь хватит надолго.

Но если вода, которую качают через скважины в Азовском море, будет слегка соленой, вопрос постройки опреснителей снова станет в повестку дня.

Как еще будут обеспечивать Крым водой

В прошлом году Россия потратила на водоснабжение Крыма почти 2 миллиарда рублей (700 миллионов гривен), говорится в презентации Хуснуллина.

Эти деньги, среди прочего, пошли на строительство новых водозаборов и ремонт старых коммуникаций - с целью снижения потерь воды.

В 2022-м Симферополь дополнительно получит 59 тысяч кубометров воды в сутки. Это случится уже в феврале после ввода в эксплуатацию Бештерек-Зуйского водозабора. Ранее сообщалось, что система даст 22 тысячи кубометров в сутки - то есть, вероятно, ее мощности были увеличены.

Его обещали включить еще осенью, но из-за слишком мутной воды пришлось устанавливать дополнительную систему фильтрации.

В 2022-2023 годах, пишет Хуснуллин, дополнительно будет обеспечено +29,9 тысяч кубометров воды для Симферополя и Севастополя. На столицу Крыма придется львиная доля этого объема.

Также "Страна" рассказывала о планах работ с водным коммуникациями на этот и следующий годы.

От Северо-Крымского канала строят 150-километровый закрытый канал (тракт водоподачи), куда будут направлять ресурсы из нескольких водозаборов.

Вода по этому тракту будет поступать в Феодосию и Керчь через очистные сооружения. Учитывая, что строительство будет идти по новым технологиям, потери воды будут минимальными. Также проектировщики говорят, что качество будет лучше.

Достроят этот канал во второй половине 2023 года, выделено на него 20 миллиардов рублей.

В районе Алушты собираются построить водохранилище, чтобы вода с гор не уходила в море, а накапливалась для нужд населения. Также Алушту хотят подпитать источником над "Артеком", откуда еще нужно проложить трубопровод за 800 миллионов рублей.

По Ялте в планах построить водосбросы от Массандровского водопада и Учан-Су к местным водохранилищам.

Получается ли напоить Крым?

Итого, мы видим, что работы по снабжению Крыма водой ведутся по трем основным направлениям.

Первое - ремонт изношенной инфраструктуры. Это позволит сократить потери воды при доставке.

Второе - переброска воды в районы, которые без нее особенно страдают. Например, находящийся в степной зоне Симферополь. Для этого строятся новые коммуникации - в том числе закрытого типа, чтобы вода по пути не испарялась.

Третье - поиск новых источников пресной воды. Здесь наиболее рабочий проект - это доставать ее со дна Азовского моря, где в него впадают крупные российские реки.

Первые результаты показывают, что извлеченная оттуда вода пока малопригодна для питья, но может быть использована как техническая - что также является огромной проблемой в Крыму. Также геологи не исключают, что при переработке эту воду можно будет пускать и на питьевые нужды.

Но будут ли построены опреснительные установки, и во сколько обойдется полученная после переработки вода - пока неизвестно. Есть оценки ученых, но нет опубликованной экспертизы или планов от российского правительства.

Ну, и не исключено, что в море найдут и целиком пресную воду, которую после очистки смогут использовать для населения.