Американская военная делегация в ходе недавнего визита в Украину изучала потребности страны в средствах противовоздушной обороны.

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в понедельник, 10 января.

"Они, грубо говоря, смотрели на противовоздушную и противоракетную оборону, насколько я понимаю. Они посмотрели и проконсультировались с украинцами по поводу того, как они видят свои оборонные потребности", - сказал на брифинге американский чиновник.

Представитель Пентагона добавил, что ему неизвестно о каких-либо рекомендациях, подготовленных делегацией.

Кроме того, Кирби отказался уточнять, стоит ли на повестке возможность поставок на Украину переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Напомним, что в Государственном департаменте США дали комментарий по поводу возможных поставок в Украину переносных ракетных комплексов "Стингер".

В ведомстве заявили, что несмотря на то, что тема предоставления Украине переносных ракетных комплексов "Стингер" поднималась в правительстве Соединенных Штатов, пока нет конкретных ответов о механизмах передачи этих комплексов Украине.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки в качестве военной помощи передали Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет.

Ранее "Страна" сообщала, что США готовы обсудить с Россией неразмещение ракет в Украине и учения НАТО.

Также мы писали, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не рассматривают вопрос о снижении количества своего военного контингента в Европе.