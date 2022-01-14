В общем доступе в сети Интернет оказались более 1,7 млн секретных документов о деятельности польской армии.

Об этом сообщает польское издание onet.pl в пятницу, 14 января.

По данным издания, в сеть просочилась информация о вооружении, боеприпасах, наличии запасных частей, обмундировании как сухопутных войск, так ВВС и флота. Кроме того, часть данных касалась военной техники, закупленной Польшей у США, Германии и Израиля.

"Этот материал стоит огромных денег. Это стратегические данные, получить которые хочет разведка России. Они дают основу для точного подсчета, каково материальное состояние военных подразделений, какие у нас резервы, какие подразделения мы считаем приоритетными и, говоря в целом, какова оборонная способность нашей страны", - заявил экс-начальник армейской контрразведки генерал Петр Пытель.

Однако, официального подтверждения утечки со стороны армейского командования пока не поступило.

предположительно, утечка произошла в результате ошибки одного из сотрудников в Быдгощи, где находится командование логистического планирования инспекции поддержки вооруженных сил.

Ранее "Страна" сообщала, что за утечку информации в Дании арестовали главу службы военной разведки.

Также мы писали, что, по данным СБУ, в результате сегодняшней хакерской атаки на правительственные сайты и "Дию" утечки персональных данных не произошло.