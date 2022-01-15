Президент Украины Владимир Зеленский позвал уволенного из "Дженоа" Андрея Шевченко работать в Украине.

Об этом говорится в сообщении президента в Telegram

"Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, какую игру способна команда под твоим руководством. Поэтому пусть это будет только первый клубный блин комом в начале большой карьеры великого тренера. Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше! И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой", - сообщил Зеленский.

Напомним, итальянский футбольный клуб "Дженоа" заявил, что Андрей Шевченко освобожден с поста главного тренера. В организации публично поблагодарили тренера и его помощников за проделанную работу.

Пост главного тренера "Дженоа" Шевченко занял 7 ноября. Начиная с того времени, его команда так и не смогла выиграть ни одну из девяти игр национального первенства. Кроме того, шесть встреч в Серии А завершились поражениями. Три матча - вничью.

Ранее "Страна" писала о событии, когда "Дженоа" Андрея Шевченко не сумел обыграть старую команду Роберто Де Дзербита "Сассуоло".

Единственные три очка Шевченко смог взять в 1/16 финала Кубка Италии, где победил "Салернитану".

В турнирной таблице "Дженоа" занимает предпоследнее место и отстает на пять очков от "Венеции", которая находится на спасительной 17-й позиции.

Кроме того, ранее "Страна" уже писала о том, что экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и ФК "Дженоа" ранее обсуждали досрочное расторжение контракта, за которое он должен получить 20 миллионов евро.

Напомним, мы также писали о том, как Андрей Шевченко провел первую тренировку в должности главного тренера итальянского футбольного клуба "Дженоа". Уроки украинского наставника, которые стартовали в ноябре 2021 года можно посмотреть в этом материале.