Вулканолог из Новой Зеландии, профессор Университета Окленда Шейн Джейсон Кронин заявил о том, что произошедшее накануне извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенного в островном государстве Тонга, стало крупнейшим подобным событием за последние 30 лет. Оно было настолько мощным, что подземные толчки ощущались за тысячи километров от места разгула стихии.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление вулканолога.

Кроме того, профессор Кронин считает, что извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане могло стать самым мощным извержением этого вулкана с 1100 года нашей эры.

"Согласно выводам ученых, крупные извержения кальдеры происходят примерно каждые тысячу лет. При этом последнее такое извержение произошло в 1100 году нашей эры. С учетом этого факта, извержение, произошедшее 15 января, похоже, как раз соответствует "крупному", - заявил вулканолог.

Кадры извержения, снятые из космоса. Источник: YouTube

Напомним, что в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Тонга, спровоцировав волну цунами. В Японии волна достигала трех метров, о чем свидетельствовали многочисленные видео очевидцев.

Ранее "Страна" сообщала, что в сети появились видео, как извержение вулкана в Тихом океане вызвало волну цунами в Японии.

Также мы писали, что из-за извержения вулкана в США объявили угрозу цунами на западном побережье.