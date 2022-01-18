Президенты Украины и Польши - Анджей Дуда и Владимир Зеленский встретятся в резиденции польского лидера. Встреча пройдет в городе Висла 20-21 января.

Об этом со ссылкой на главу Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха сообщает Polish Press Agency (PAP).

"Впереди у нас неделя, в течение которой также будут многочисленные консультации. Наш президент (Дуда - Ред.) встретится с президентом Украины", - сказал он.

По словам Солоха, Дуда и Зеленский обсудят ситуацию с безопасностью в регионе и угрозы со стороны Российской Федерации.

Напомним, в последний раз главы государств виделись в декабре прошлого года.

Ранее писали, что президент Польши приезжал в Украину с официальным визитом в октябре 2020 года. Тогда Зеленский и Дуда обсудили ряд важных вопросов и сделали совместное заявление о памятниках, экономике и школах для нацменьшинств. Вместе с тем, в Киеве польский президент посетил памятник жертвам Голодомора.

Также сообщалось, что в августе 2021 года президент Польши приезжал в Киев на саммит "Крымской платформы", где также встречался с Зеленским.