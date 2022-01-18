В Москве госпитализировали известного актера Федора Дунаевского, известного по главной роли в фильме "Курьер" режиссера Карена Шахназарова.

Об этом сообщает российское издание "Известия" во вторник, 18 января.

По данным издания, Дунаевский упал при выходе из автомобиля такси и ударился головой. В результате 52-летний актер получил ссадины и закрытую черепно-мозговую травму.

В настоящее время пациенту оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, в момент падения Дунаевский мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

"Курьер" - советский трагикомедийный художественный полнометражный цветной фильм времён перестройки по одноимённой повести Карена Шахназарова, опубликованной в журнале "Юность" № 4 1982 год. Фильм снят Творческим объединением комедийных и музыкальных фильмов на киностудии "Мосфильм" в 1986 году. В рамках эксперимента, проведённого киностудией "Мосфильм", фильм был показан в пяти кинотеатрах задолго до выхода на широкий экран с целью скорректировать планы его широкой демонстрации, в результате чего лента вышла в июне 1987 года. В 2020 году фильм был выпущен в повторный прокат. В июле 1987 года фильм получил "Специальный приз" на конкурсе полнометражных художественных фильмов на Московском международном кинофестивале. В мае 1988 года назван "Лучшим фильмом 1987 года" читателями журнала "Советский экран".

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