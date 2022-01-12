Сегодня, 12 января, госпитализировали в критическом состоянии известного нидерландо-итальянского футбольного агента Мино Райола. Сейчас он находится в одной из больниц Милана.

По информации La Gazzetta dello Sport, сегодня утром Райола был доставлен в больницу Сан-Раффаэле в Милане и перенес экстренную операцию.

На данный момент 54-летний агент находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении. Его состояние критическое.

Пока неизвестно, какие именно проблемы со здоровьем у Райолы.

Напомним, среди клиентов Райолы - голкипер ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович, нидерландский защитник "Ювентуса" Маттейс, центральный полузащитник английского клуба "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и другие известные футболисты.

Ранее мы рассказывали, что в октябре прошлого года в США в штате Калифорния госпитализировали бывшего президента страны Билла Клинтона. У него диагностировали заражение крови, сепсис.

Помимо этого, "Страна" сообщала, что канцлер Австрии Карл Нехаммер после возвращения из отпуска заразился COVID-19 и находится на самоизоляции.