Россия может ответить на приближение натовских сил к своим границам размещением ракет в Латинской Америке. Об этом говорят российские эксперты и такого развития событий не исключают официальные лица.

Называются разные страны - Куба, Венесуэла, Никарагуа. Буквально вчера, к слову, у Владимира Путина состоялся телефонный разговор с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне последних событий Россия рассматривает различные варианты обеспечения собственной безопасности.

"Госпожа Нуланд говорит, что у США есть 18 сценариев. Мы тоже разные сценарии рассматриваем. Считаем, что их должно быть меньше", - сказал Песков.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, допустил возвращение российских военных на Кубу из-за ухудшения отношений с США (кубинская база была закрыта 20 лет назад как шаг доброй воли РФ по отношению к Америке).

"Я не хочу ничего не подтверждать, не исключать. Зависит от действий американских коллег", - пояснил он.

В свою очередь в Вашингтоне пообещали "решительно разобраться" с такими планами Москвы. А в НАТО заявили, что не одобрят размещения российских ракет в Латинской Америке.

"Говоря о ракетах на Кубе и в Венесуэлле, я не видел этого сообщения, и я не совсем понимаю, о каких ракетах может идти речь. У меня нет достаточно данных, чтобы дать вам какой-то "военный" ответ. Но, конечно, это вызывает озабоченность, если Россия разместит ракеты в других государствах. Это может повлиять на их безопасность. Куба и Венесуэла - это не территории НАТО, но я думаю, что есть государства, союзники, которые были бы обеспокоены таким развитием событий", - заявил председатель Военного комитета НАТО Роберт Бауэр.

Отметим, что подлётное время ракет от Кубы до крупнейших городов восточного побережья США составляет до 5 минут и американские системы ПРО просто не смогут их перехватить.

"Страна" узнала, насколько реально размещение российских ракет в Латинской Америке и каковы могут быть последствия.

"Карибский сценарий Путина"

New York Times пишет, что российская делегация на переговорах с США в Женеве якобы намекала на возможность придвинуть ракеты с ядерным оружием ближе к границам США (то есть разместить их в Латинской Америке). По информации издания, российские дипломаты обратили внимание на то, что Россия может перебросить "некие системы вооружений в неуказанные места".

И такой может быть военно-техническая "ответка" Москвы на отказ Белого дома выполнить российские требования по гарантиям безопасности, а именно обещание не расширять НАТО на восток и не принимать Украину в Альянс.

Советник американского президента Джейк Салливан на брифинге в Белом доме, впрочем, убеждал, что эту тему не обсуждали на переговорах в Женеве. И добавил, что США "решительно" бы "разобрались" с размещением Россией вооруженных сил в Латинской Америке.

В этой связи все чаще вспоминают Карибский кризис 60-летней давности, когда из-за размещённых на Кубе советских ракет чуть было не столкнулись США и СССР.

Началось все с того, что в 1961 году США разместили в Турции (то есть, прямо у границ Советского Союза) 15 баллистических ракет "Юпитер", которые позволяли нанести ядерный удар по СССР. В ответ СССР в 1962 году начал тайно разворачивать ядерные ракеты на Кубе, которые были способны накрыть крупнейшие города США.

В США предлагали вторгнуться на Кубу и уничтожить советское оружие, американцы взяли остров в военно-морскую блокаду. США и СССР привели свои войска в состояние повышенной боеготовности. На Кубе местные власти уже начали готовить ядерные убежища.

Казалось, мир повис на волоске перед угрозой ядерной войны. Но по итогу Вашингтон и Москва договорились и вывели свои ракеты: советские - с Кубы, американские - из Турции.

О возможности повторения подобного "мирового соглашения" между Россией и США много говорили еще в 2017-м, когда свою внешнеполитическую стратегию начинал разворачивать Дональд Трамп. Однако активность предыдущего президента на российском направлении сковывалась обвинениями в его адрес в сотрудничестве с Кремлем.

В отличие от Трампа у Байдена нет таких ограничителей и поэтому в переговорах с Россией у нынешнего хозяина Белого дома пространство для маневров куда больше. И если Байден решится на какой-либо обмен, ему палки в колеса вставлять никто не будет.

При этом очевидно, что при любых раскладах главным "лотом" на торгах со стороны США будет Украина.

"Сокрушительный удар по США"

Эксперт-международник, профессор политологии и международных отношений университета штата Теннесси Андрей Коробков полагает, что, учитывая появление целого ряда правительств латиноамериканских стран, которые негативно относятся к США, у России открываются определенные возможности для маневра. Но главная карта в этой игре - Китай, от которого США хотят оторвать Россию.

"Американцы уже давно и болезненно реагируют на активность Китая в Латинской Америке, но возвращение России - это нечто новое. Это новые аргументы, это то, что Путин обещал неоднократно ответные, жесткие, асимметричные меры. Это только первый козырь, который показан в этой игре, главным козырем является вопрос Китая", - сказал Коробков в интервью BFM.

Для США размещение российских баз в Латинской Америке может грозить серьезными проблемами.

"Российское присутствие на Кубе окажет большее давление на Соединенные Штаты, поскольку откроет возможность быстрой доставки ядерного оружия на кубинскую территорию. Это серьезная угроза для материковой части Америки", - считают военные аналитики американского журнала Military Watch.

По их мнению, возвращение влияния Москвы на Кубе станет для Белого дома даже опасней, чем Карибский кризис. Главная угроза - это возможность российских войск в кратчайшие сроки нанести сокрушительный удар по США. Эксперты сошлись на том, что появление военных объектов на Кубе может эффективней сдерживать НАТО, чем это могло получиться у России за столом переговоров.

Как реагируют в Латинской Америке

Впрочем, ряд экспертов называют размещение российской военной инфраструктуры в Латинской Америке маловероятным, и одна из причин - угроза резкой дестабилизации в регионе, которой местные правительства хотят избежать.

"Обычно упоминаются две страны - Венесуэла и Куба. Никаких официальных реакций их правительств не было. Конституция Венесуэлы запрещает размещение иностранных баз на её территории, и появление любых российских сил с стране в контексте противостояния США резко дестабилизировало бы внутриполитическую ситуацию, в последние месяцы заметно успокоившуюся, дало бы идеальный аргумент проамериканской оппозиции для обвинений правительства и вызвало бы острейший военный кризис в регионе", - делится мнением со "Страной" эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский.

Нынешнее правительство соседней страны - Колумбии полностью подчинено США, говорит Ясинский, и военное присутствие России в Венесуэле стало бы поводом для создания там дополнительных военных баз и возможного разрыва отношений. Также вряд ли будет довольна размещением ядерных ракет и Бразилия.

"Кроме того, реальной угрозой США стала бы не группа российских войск, а только ракеты с ядерными боеголовками. Что касается Кубы - страна в условиях пандемии, уничтожившей главный источник дохода - туризм - и экономической блокады со стороны США, продолжающейся уже почти 60 лет, переживает острейший в своей истории кризис. Правительство Байдена обещало смягчить экономические санкции и сегодняшним кубинским властям жизненно важно не обострять противостояние в условиях возросшего недовольства ситуацией внутри острова. Если в годы Карибского кризиса Куба не просто согласилась принять советские ракеты, а сама это предложила, в этом был идейный и политический смысл. Фидель Кастро сделал это не только для спасения кубинской революции в условиях неминуемого (как казалось тогда) американского вторжения, но и для защиты всего социалистического лагеря, с целями которого отождествляло себя правительство Кубы. Совершенно понятно, что для защиты интересов пусть и дружественной, но далекой России, нынешняя Куба вовсе не готова идти на большой геополитический риск. В Никарагуа тоже есть множество внутренних проблем, и ей незачем обострять ситуацию и вызывать на себя огонь США", - говорит Ясинский.