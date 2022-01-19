В среду, 19 января, на митинге под Печерским судом в Киеве, который собрали сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко, человеку стало плохо.

Об этом на русском языке сообщили в громкоговоритель участники акции протеста.

Как сообщается, у одного из протестующих прихватило сердце. Это произошло уже после вердикта суда про личное обязательство для экс-президента.

Напомним, что сторонники Петра Порошенко начали собираться перед судом заранее. Они вступили в столкновения с правоохранителями, которые отбирали у них буржуйки, дрова и бочки, в которых участники акции хотели разжечь огонь.

Мы сообщали, что под Печерским судом после столкновений со сторонникам Порошенко пострадали правоохранители, был применен слезоточивый газ.

Кроме того, мы рассказывали, что к сторонникам Порошенко под судом примкнули националисты Корчинского, а сам он уже обвинил полицию в неконструктивных действиях под Печерским судом.

Также "Страна" писала, что бывший заключенный в России Балух принес под Печерский суд покрышку, его задержали, но тут же отпустили.

В результате Печерский райсуд Киева в среду, 19 января, вынес решение по поводу меры пресечения подозреваемому в госизмене Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. "Страна" следит за ситуацией в режиме онлайн.