В Киеве и других украинских городах прошли акции памяти убитых антифашистов Маркелова и Бабуровой
В среду, 19 января, в Киеве и других городах Украины прошли акции памяти убитых в 2009 году ультраправыми в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Почти всегда акция в Киеве наталкивается на сопротивление украинских националистов.
Убийцы Маркелова и Бабуровой отбывают пожизненное заключение. Однако, в тюрьму сели не все - некоторые сбежали.
Маркелов и Бабурова известны своей антифашистской позицией и деятельностью. Поэтому среди организаторов и участников акций их памяти много людей, которые имеют отношение к антифашистским субкультурам. Из них, правозащитников и левых активистов, друзей и знакомых погибших создано "Комитеты 19 января".
"Мы можем сказать наверняка, что живи Стас в нынешней Украине, он бы занимался военными преступлениями ВСУ и добробатов на территории Донбасса. Так как он это делал относительно нарушения прав человека на территории Чечни", - говорит один из организаторов ежегодной мемориальной акции, коллега Маркелова, украинский правозащитник Владимир Чемерис.
Он добавил, что Маркелов бы занимался вопросом дискриминации на национальной и языковой почве.
Сегодня в разных городах Украины и мира вспоминают Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову.
Киевские левые также провели традиционное собрание.
Акции памяти, как правило, проводятся в местах связанных с борьбой против нацизма. На этот раз - это мемориал на территории, где когда-то во времена Второй мировой войны находился Дарницкий концлагерь.
Фото: zmina.info
Напомним, что данная антифашистская акция проходит ежегодно в Киеве на Михайловской площади. В прошлом году участие в акции приняли около 20 человек.
Как сообщала "Страна", два года назад аналогичная акция закончилась разгоном антифашистов. Радикалы не дали активистам провести запланированную акцию, начали выкрикивать угрозы и закидывать их яйцами.
"Фашисты и полиция - одна коалиция". Как в Киеве срывали акции против ультраправых.