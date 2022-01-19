В среду, 19 января, в Киеве и других городах Украины прошли акции памяти убитых в 2009 году ультраправыми в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Почти всегда акция в Киеве наталкивается на сопротивление украинских националистов.

Убийцы Маркелова и Бабуровой отбывают пожизненное заключение. Однако, в тюрьму сели не все - некоторые сбежали.

Маркелов и Бабурова известны своей антифашистской позицией и деятельностью. Поэтому среди организаторов и участников акций их памяти много людей, которые имеют отношение к антифашистским субкультурам. Из них, правозащитников и левых активистов, друзей и знакомых погибших создано "Комитеты 19 января".

"Мы можем сказать наверняка, что живи Стас в нынешней Украине, он бы занимался военными преступлениями ВСУ и добробатов на территории Донбасса. Так как он это делал относительно нарушения прав человека на территории Чечни", - говорит один из организаторов ежегодной мемориальной акции, коллега Маркелова, украинский правозащитник Владимир Чемерис.

Он добавил, что Маркелов бы занимался вопросом дискриминации на национальной и языковой почве.

Сегодня в разных городах Украины и мира вспоминают Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову.

Киевские левые также провели традиционное собрание.

Акции памяти, как правило, проводятся в местах связанных с борьбой против нацизма. На этот раз - это мемориал на территории, где когда-то во времена Второй мировой войны находился Дарницкий концлагерь.

Фото: zmina.info

Напомним, что данная антифашистская акция проходит ежегодно в Киеве на Михайловской площади. В прошлом году участие в акции приняли около 20 человек.

Как сообщала "Страна", два года назад аналогичная акция закончилась разгоном антифашистов. Радикалы не дали активистам провести запланированную акцию, начали выкрикивать угрозы и закидывать их яйцами.

"Фашисты и полиция - одна коалиция". Как в Киеве срывали акции против ультраправых.