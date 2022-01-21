В Государственной налоговой службе (ГНС) Украины напомнили, что согласно п. 3 разд. V Порядка регистрации, ведения реестра и применения программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) (Порядок № 317) программное решение программного регистратора расчетных операций во время работы в режиме офлайн должно обеспечивать постоянный контроль.

Об этом сообщает пресс-центр ГНС Украины.

Постоянный контроль должен осуществляться относительно:

восстановления связи ПРРО с фискальным сервером и проверять наличие такой связи перед формированием каждого расчетного документа в режиме офлайн;

соблюдения предельных сроков применения режима офлайн, информировать лицо, которое осуществляет расчетную операцию об остатке времени, в течение которого может длиться режим офлайн, и прекратить проведение расчетных операций в режиме офлайн в случае достижения одного из предельных сроков (36 часов подряд или 168 часов в течение календарного месяца).

ПРРО должен быть автоматически переведен из офлайн-режима в режим онлайн-обмена с фискальным сервером в момент восстановления связи между ПРРО и фискальным сервером (п. 2 разд. V Порядка № 317).

Следовательно, в ПРРО время пребывания в режиме офлайн считается с момента перехода в офлайн режим (переход в режим офлайн происходит при формировании Уведомления о проведении расчетных операций в период отсутствия связи между программным регистратором расчетных операций и фискальным сервером по форме № 4-ПРРО) до выхода из режима офлайн (передача чеков/отчетов сформированных в режиме офлайн на фискальный сервер ГНС).

Работу в режиме офлайн предприятие может контролировать путем суммирования периодов времени, в течение которого ПРРО находился в режиме офлайн: от даты и времени, указанных в Сообщении по ф. №4-ПРРО с отметкой "начало перевода ПРРО в режим офлайн" до даты и времени, указанным в Сообщении по ф. №4-ПРРО "завершение режима офлайн".

Ранее "Страна" сообщала, что депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что налоговая служба до конца января не будет штрафовать физлиц-предпринимателей 2-4 группы, которые не зарегистрируют РРО.

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