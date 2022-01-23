Аналитики одного из крупнейших банков мира JP Morgan заявили, что цены на нефть могут значительно вырасти из-за ситуации вокруг Украины. Стоимость баррели может достигнуть 150 долларов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg в воскресенье, 23 января, со ссылкой на экспертное мнение аналитиков банка JP Morgan.

В компании JP Morgan смоделировали ситуацию, в которой стоимость нефти достигнет 150 долларов за баррель.

"Существующая в последнее время геополитическая напряженность между Россией и Украиной увеличивают риск существенного роста в этом квартале", - считают аналитики.

По мнению экспертов, в случае, если цена на нефть достигнет указанной отметки, темпы роста ВВП в мире в первой половине года могут сократиться до 0,9 процента (сейчас ожидается рост на уровне 4,1 процентов).

Инфляция при таком сценарии может вырасти почти вдвое - до 7,2 процентов вместо прогнозируемых трех процентов. Это заставит центробанки стран мира еще сильнее ужесточать валютную политику.

"Потрясения на рынке нефти в прошлом не раз вызывали цикличный спад в экономике", - пояснили в JP Morgan.

Специалисты добавили, что не учли в своем прогнозе влияние вероятного военного конфликта между Украиной и Россией на финансовый рынок, а также последствия возможных американских санкций против Москвы, которые могут быть введены в случае вторжения РФ в Украину.

Ранее "Страна" сообщала, что 18 января цена на нефть Brent превысила 87 долларов за баррель впервые за 7 лет.

Также мы писали, что Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2022 год в полтора раза.