Модный дом Louis Vuitton выставил на продажу винтажный футбольный мяч стоимостью более ста тысяч гривен
Французский модный дом Louis Vuitton представил покупателям оригинальный футбольный мяч стоимостью около 120 тысяч гривен.
Роскошное изделие появилось в продаже на сайте интернет-ретейлера Farfetch.
Согласно описанию товара, коричневый мяч диаметром 20 сантиметров выполнен из натуральной кожи. Кроме того, на него нанесена монограмма Louis Vuitton Vintage. Гравировка на мяче свидетельствует о том, что он был изготовлен во Франции в 1994 году.
Стоимость винтажного спортивного снаряда с незначительными дефектами составляет 328 тысяч рублей (около 120 тысяч гривен). На данный момент на него распространяется 10-процентная скидка, в связи с чем его цена снизилась до 295 тысяч рублей (около 107 тысяч гривен) без учета стоимости доставки.
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