Французский модный дом Louis Vuitton представил покупателям оригинальный футбольный мяч стоимостью около 120 тысяч гривен.

Роскошное изделие появилось в продаже на сайте интернет-ретейлера Farfetch.

Согласно описанию товара, коричневый мяч диаметром 20 сантиметров выполнен из натуральной кожи. Кроме того, на него нанесена монограмма Louis Vuitton Vintage. Гравировка на мяче свидетельствует о том, что он был изготовлен во Франции в 1994 году.

Стоимость винтажного спортивного снаряда с незначительными дефектами составляет 328 тысяч рублей (около 120 тысяч гривен). На данный момент на него распространяется 10-процентная скидка, в связи с чем его цена снизилась до 295 тысяч рублей (около 107 тысяч гривен) без учета стоимости доставки.

Ранее "Страна" сообщала, что аргентинская компания Mercado Libre, которая управляет онлайн-торговыми площадками, выставила на аукцион салфетку, в которую плакал Лионель Месси на пресс-конференции, посвященной прощанию с "Барселоной". Стартовая стоимость салфетки - миллион долларов.

Также мы писали, что неизвестный злоумышленник выставил в сети персональные данные миллионов украинцев, которые, по его словам, были получены из государственного сервиса "Дия". Преступник готов продать всю имеющуюся у него базу данных за 15 тысяч долларов.