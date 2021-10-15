Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в благотворительном гала-футбольном матче клуба "Variété Club de France" в Пуасси против коллектива местной больницы.

Об этом сообщают в соцсетях.

Матч был организован по случаю 50-летия "Variétés club de France".

Вся прибыль от продажи билетов и доходов от спонсорства по итогам матча будет передана Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France (этот фонд возглавляет супруга президента Брижит Макрон - Ред.).

Матч завершился крупной победой французского клуба над медиками со счетом 6:1. Президент Франции Макрон провел на поле 75 минут в светло-голубой футболке под номером 3.

По наблюдению газеты Times, противостоявшие президенту медработники предоставляли ему полную свободу действий на поле, но несмотря на это президенту удалось послать мяч в ворота лишь с 11-метровой отметки.

Ранее мы рассказывали, как в Макрона бросили яйцом, его охрана среагировала не сразу. Нарушителя задержали, надели наручники, а президентский кортеж продолжил свой путь.

Также сообщали, как мэр Парижа заявила о желании баллотироваться в президенты Франции на предстоящих выборах. Они пройдут 10 апреля 2022 года. Таким образом, у начальницы города появится шанс оказаться первой женщиной-президентом Франции.