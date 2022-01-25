В Украину из польского Кракова временно привезут для экспонирования меч гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Артефакт доставят в Украину в течение 2022 года к 400-летию со дня смерти его владельца.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"После успеха с экспонированием Конституции Филиппа Орлика, продолжаем эту успешную практику. Важно, чтобы украинцы вживую могли увидеть бесценные для истории Украины достопримечательности. Решение о привозе меча Петра Сагайдачного в Украину уже устно согласовал министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский. организация этого процесса", - сообщил Александр Ткаченко.

Сейчас меч Петра Сагайдачного хранится в оружействе Вавельского королевского замка в Кракове. Гетман получил его в 1621 году из рук будущего короля Речи Посполитой, королевича Владислав IV Ваза за вклад казаков в победу в Хотинской битве с армией Османской империи.

Известно, что Петр Сагайдачный - легендарный гетман Войска Запорожского и организатор большого количества походов против иностранных захватчиков. В начале XVII века он отличился в сухопутных и морских походах против татар и турок.

Напомним, в Украину по случаю 30-летия со дня независимости страны впервые за три сотни лет привезли оригинал страницы первой Конституции Украины, автором которой является гетман Пилип Орлик.

Ранее "Страна" писала о том, что в Швеции нашли личную печать гетмана Орлика.

Также "Страна" роазбиралась, что из себя представляет "Конституция Пилипа Орлика".