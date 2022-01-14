Исследователи Государственного королевского архива Швеции обнаружили на территории своей страны, откуда ранее привезли оригинал Конституции украинского полководца войска Запорожского XVIII века, личную печать гетмана Пилипа Орлика.

Об этом сообщает украинский историк Тарас Чухлибманцер в Facebook.

"С помощью наших исследователей Государственного королевского архива Швеции оригинальная личная печать с гербом "Новость" гетмана Филиппа Орлика, который до сих пор не был известен мировой и украинской исторической науке", - написал он.

По словам историка, фото печати опубликовано впервые в праздник Василия, 14 января 2022 года, на его же странице.

Полное фото, опубликованное на странице Тараса Чухлибманцера в Facebook.

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