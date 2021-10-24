Под Киевом во время строительства кольцевой дороги археологи нашли 3 поселения древних людей эпохи палеолита. Около 10 тысяч лет назад здесь жили охотники, которые пришли с юга после таяния ледников.

Об этом рассказали в пресс-службе НАН Украины.

Найденной стоянке – около 13,5-10 тыс. лет. В этот период, после таяния ледников, человечество начало заселять территории от Англии до Верхнего Днепра, по пути миграции оленей, быков и кабанов.

В то время люди жили в округлых сооружениях типа чумd. Такие до сих пор используются на крайнем севере. В каждом строении был очаг посередине. Такое убежище вмещало до 10 человек.

Впрочем, остатки строений археологи пока не нашли, зато ученые обнаружили кремний и орудия труда из него. Археологи называют это большой удачей. Во время палеолита плотность населения составляла всего лишь один человек на один квадратный километр, так что случайно найти стоянку древних людей – это то же самое, что выиграть в лотерею.

Историки предположили, что еще в 15 местах неподалеку также могут быть ценные артефакты. Поэтому исследование продолжается.

Напомним, это не первые древние находки на территории Украины. Так, под Житомиром во время рытья котлована для флагштока нашли останки мамонта, а на раскопках в Каменской Сечи археологи обнаружили печь, которой 1 000 лет.

Также мы писали о том, как в Украине нашли остатки древнейшего для степей Восточной Европы жилища, похожего на юрту или вигвам.