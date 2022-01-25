В первую рабочую неделю Верховной Рады Украины в объектив журналистов попала занимательная переписка одного из депутатов парламента по имени Анатолий с мужчиной, который просит нардепа "реализовать" его в политике за половину своего дохода.

Снимок переписки обнародовал фотограф "Новини.LIVE" Александр Гончаров в своем Facebook.

При этом автор публикации даже указал имя получателя и отправителя сообщений. К депутату Верховной Рады по имени Анатолий за помощью обратился некий Владимир. Он просил парламентария помочь "реализовать" его в политике. За услугу мужчина предложил 50% своего дохода пожизненно.

Кроме того, отправитель упомянул, что его бабушка также связана с политикой - она является замминистра образования. Однако, Владимир якобы привык решать все вопросы сам.

"Анатолий, моя цель связать свою жизнь с политикой, я запомнил ваши слова на свою жизнь в ресторане: "Ты взял меня за горло". Пожалуйста, реализуйте меня, я отдам вам 50% своего дохода пожизненно. Моя бабушка заместитель министра образования, но я привык все сам, не люблю быть кому-то должен", - говорится в переписке.

Ранее мы рассказывали, как нардепы от "Слуги Народа" создали в Телеграме чат "Новый год", где обсуждали новогодний корпоратив. В частности, Николай Тищенко предлагал провести вечеринку в пятницу в 17:00 в загородном ресторане "Харвест" на Обуховской трассе. Как выяснила "Страна", в заведении подают золотой стейк "Томагавк" от шефа за 780 грн, чёрную икру по 1800 грн за 30 грамм, и аргентинские креветки за 990 грн.

Также "Страна" писала, как народный депутат из фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин в личной переписке поделился анекдотом об украинских президентах, в котором действующий глава государства Владимир Зеленский назван "комиком" и "клоуном".