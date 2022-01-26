Кабмин 26 января начался на мажорной ноте. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, у правительства достаточно ресурсов для поддержания стабильной макро-экономической ситуации в стране, несмотря на внешние угрозы.

Также все хорошо, по словам Шмыгаля, с отопительным сезоном. Запасы угля растут, государственные шахты увеличили добычу на 17% плюс идет еще 10 кораблей с углем. То же самое по газу. По мнению премьер-министра, с ним тоже нет проблем. В подземных хранилищах - 11,5 млрд кубов чего с учетом газа внутренней добычи, вполне достаточно для стабильного прохождение отопительного сезона. Хотя эксперты говорят, что запасы газа в ПГХ как раз критические - еще немного, и они не позволят поддерживать нужное давление в трубе, что напрямую грозит транзиту.

Интересно, что уже под конец Кабмина было дано протокольное поручение "Нафтогазу" провести процедуру закупки услуг по аудиту. Проверят тарифы на газ - являются ли годовые контракты для людей и специальные цены на газ для теплокоммунэнерго субсидированием. Очевидно, по итогам аудита будут принимать решение по рыночным тарифам для населения, на которые Украина подписалась перед МВФ.

Еще одна тема, которой коснулся Шмыгаль - коронавирус. Тут хорошего мало - количество новых случав растет - больше 20 тысяч в сутки. Два региона уже в красной зоне, и как раз они (Ивано-Франковская и Ривненская области) - в аутсайдерах по вакцинации. Поэтому премьер призвал украинцев вакцинироваться и пообещал новые бонусы - 500 гривен за бустерную зону, а также распространение программы "е-Поддержка" на оплату за комуналку. Лекарств, которые недавно разрешили покупать за вакцинальную тысячу украинцам старше 60 лет, всего за два дня купили на 6,5 млн, - отчитался Шмыгаль. Он также заверил, что система здравоохранения готова к повышению нагрузки из-за новой ковидной волны.

На Кабмине с пространным докладом выступил министр обороны Алексей Резников. Он представил программу по системе национального сопротивления. Закон о ней вступил в силу с 1 января этого года, все подзаконные акты, по словам министра, уже есть, сейчас готовятся приказы Минобороны. Также в процессе подготовки проект по увеличению денежного содержания бойцов. Резников дал следующие пояснения по системе национального сопротивления. Она будет включать территориальную оборону в составе четырех региональных управлений, 25 бригад и порядка 150 батальонов. По словам Резникова, в ней будут задействованы исключительно служащие ВСУ. Штат мирного времени - 10 тысяч человек.

Штат военного времени - 130 тысяч, и тут уже дело может дойти до обычных граждан, которые пройдут отбор и заключат контракт. Для них проведут обучение и выдадут штатное оружие. Решение по добровольческих формированиях будут принимать по инициативе руководства территориальной обороны. Такие формирования могут создаваться только в небольших населенных пунктах для разного рода вспомогательных функций - охраны, наблюдения и пр. Еще один нюанс - размещение военных. Помещения и транспорт для них должны будут обеспечивать местные власти,о чем их уже уведомили специальными письмами. Каждому батальону понадобится помещение на 45 человек с рабочими зонами, условиями для хранения оружия, складами, гаражами и пр. Общие затраты на рассредоточение и обустройство военных Резников оценил почти в 2,8 млрд гривен.

Разбирались, что еще принял Кабмин 26 января.

Украинской Венеции расширят границы

Кабмин одобрил проект постановления Рады об изменении границы города Вилково в Одесской области, который еще называют украинской Венецией.

Как указано в пояснительной записке, границы этого населенного пункта "требуют юридического закрепления в соотвествии с потребностями".

Интересно, что решение Одесского облсовета о новых границах Вилково было принято еще в 2016 году, но Кабмин больше пяти лет медлил с подачей соответствующего проекта в парламент.

Новым проектом землеустройства территория Вилково расширяется почти на 2,4 тысячи гектар - это в разы больше, чем нынешняя площадь этого города (около 440 гектар). Фактически Вилково передают прилегающий массив и остров Кубанский площадью 51, 3 гектара. Ожидается, что такая передача земель создаст благоприятные условия для развития города и увеличения поступлений от налога на землю и других налогов.

Представителям государства в госбанках закрутят гайки

Правительство согласовало законопроект, которым предусматривается внесение изменений в закон о банках и банковской деятельности. Речь идет о новых требованиях к представителям государства в наблюдательных советах госбанков.

Пересмотреть критерии Украина обязалась перед международными кредиторами.

По новому проекту, представителем государства в набсовете госбанка не может быть претендент, который является или был в течение последних пяти лет руководителем этого банка или его подразделения, в течение трех лет работал в данном банке или получает (или получал в течение последних трех лет) от финучреждения доходы (больше 5% совокупного годового дохода лица за последний год).

Фактически этими поправками депутаты, в случае голосования за данный проект, уберут послабления в требованиях к представителям государства в госбанках, которые провели через сессионный зал только недавно - в июне прошлого года (более мягкие требования по срокам работы в данном банке и получению доходов от него). Как указано в пояснительной записке, новые критерии должны обеспечить более эффективное управление госбанками и повысить их инвестиционную привлекательность.

Сержанты без праздника

В Украине должен был появиться День сержанта Нацгвардии. На Кабмине хотели принять проект указа президента на этот счет. Но последний момент его сняли на доработку. День сержанта планировалось отмечать 24 июля. Как указано в пояснительной записке, празднование новой даты на государственном уровне должно повысить престиж и привлекательность военной службы по контракту на должностях сержантского состава. Будет ли в итоге сержантов свой день - теперь неясно.

Намек для резервистов

Еще один проект президентского указа, который одобрило правительство - о порядке учета и выдачи военных билетов. Собственно, в Украине подобный порядок давно есть. Но теперь в него вносят изменения. Из правок всего одно слово. В перечень лиц, личность которых удостоверяет военный билет, кроме действующих военнослужащих, добавили резервистов.

В пояснительной записке говорится, что текст просто привели в соответствие с заключительными пунктами закона по военному учету, принятого в прошлом году. Но на фоне слухов о вторжении и заявлений о массовом призыве украинцев на войну, если придется, такая поправка расценивается неоднозначно.

Тем более, что на этом же заседании Кабмин принял постановление о выплате разовой помощи военнослужащим, которые были призваны в рамках мобилизации на особенных период, и резервистам. Им при увольнении со службы обещают заплатить из расчета 4% месячного обеспечения за каждый месяц службы, но не менее 25% месячного обеспечения. Сама сумма не меняется. Главная фишка в том, что к военнослужащим добавили еще и резервистов.

Аграриям изменили условия компенсаций за полив

Кабмин принял постановление о поддержке аграриев, которые использую технику отечественного производства и работают на мелиоративных землях. Напомним: компенсации покупателям отечественной сельхозтехники в Украине долгое время действовали, но потом эту программу прикрыли.

Компенсации за орошение земель есть и сейчас. Но теперь решили объединить два в одном.

Если сейчас аграрии получают 19500 гривен на гектар угодий на орошение, то теперь будут получать такую же сумму, но уже при условии использования оросительной техники и насосов отечественного производства.

То же самое по капельному орошению. Сейчас платят 18750 на гектар вне зависимости какой техников пользуется хозяйство. В новой формулировке сумма не меняется, но добавляется фраза, что эти деньги - уже с учетом затрат на оборудования для капельного орошения и насосов отечественного производства.

Отдельно прописано, что господдержка предоставляется при условии закупки именно отечественной техники и оборудования.

Конкретный перечень техники, стоимость которой будет компенсироваться за счет бюджета, должно разработать Минэкономики.

Досье на госпредприятия

Правительство изменило порядок включения объектов в списки на приватизацию. Главное нововведение - расширили перечень данных, которые должны предоставляться по госпредприятиям, готовящимся на продажу.

Сейчас это копии устава предприятия, балансов и финансовых отчетов, выписки со счетов, решения суда по делу о банкротстве (если оно есть), выводы о целесообразности трансформации госпредприятия в акционерное общество и срокам сохранения профиля деятельности объекта.

По новым требованиям понадобится также перечень недвижимости предприятия с указанием площади, правоустанавливающие документы на недвижимость и землю, перечень имущества, которое в любом случае не будет подлежать приватизации (скажем, общежития), данные по пакету акций, выписка со счета в ценных бумагах, перечень договоров аренды. Как отметил премьер, это нужно для ускорения приватизации.

Передел соцэконома

Стартовал передел соцэкнома - денег на социально-экономическое развитие отдельных территорий, которые традиционно называют "хотелками депутатов". Как правило, эти средства появляются в бюджете под второе чтение - чтобы обеспечить сбор голосов в Раде. На этот год по данной статье в бюджет заложили 6 млрд гривен.

Кабмин принял постановление о создании комиссии для подготовки предложений по распределению субвенции на соц-эконом развитие в 2022 году.

Письма от государства

Государство будет по -новому переписываться с гражданами.

Кабмин принял постановление, которое прописывает, что результаты предоставления админуслуг (в том числе, отказ по заявке) будут пересылаться в рекомендованных письмах со значком "Административная услуга". Сообщение об их вручении могут высылаться на мобильный телефон (смс- сообщения), по электронной почте и пр. Интересно, что оплачивать рекомендованные письма будет "субъект обращения" при получении на почте, то есть, даже если в конверте - отказ, все равно придется платить.

Для поездов отменили европейские требования

Кабмин внес изменения в Технические регламент безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта и подвижного состава.

Случай беспрецедентный - из действующих регламентов вычеркнули пункты о том, что они регулируются рядом европейских директив по транспорту. Вместо этого появилась норма о соотвествии "заданным требованиям" - тем, что установлены исключительно в конкретных регламентах.

Собственно, главное требование к транспорту теперь - способность обеспечивать движение, которое "отвечает необходимому качеству и зависит от технических, технологических, организационных, квалификационных условий".

То есть, главное, чтобы поезда хоть как-то ехали. В пояснительной записке указано, что европейские директивы, которые были указаны в технических регламентах, уже обновились. Их имплементируют в отечественное законодательство в 2022 году. Ну а пока этого не произошло, решили оставить исключительно национальные требования, что, как указано в пояснительной записке, «позволит разблокировать процесс определения органов по оценке соответствия». Впрочем, одной из причин может быть критическое состояние подвижного состава. О том, что железнодорожный парк в Украине крайне изношен, часто случаются аварии и возгорания прямо в пути "Стране" подтвердил глава независимого профсоюза железнодорожников Александр Скиба, отметив, что локомотивы нередко выводятся на маршруты в неудовлетворительном техническом состоянии.

Райсоветы "оптимизируют"

В Украине намечаются новые сокращения чиновников. Кабмин принял новый порядок предоставления субвенций местным бюджетам на обеспечение отдельных трат райсоветов.

В бюджете -2022 на эти цели предусмотрено 154,4 млн гривен. деньги разделят между 119 райсоветами.

Сама субвенция появилась после обращений райсоветов с жалобами на ограниченные финансовые ресурсы. В результате админреформы их доходы сильно упали. За 10 месяцев прошлого года 119 райсоветов получили меньше 70 млн гривен в общей сложности. В то же время их затраты на финансирование защищенных расходных статей (прежде всего, зарплаты) составили около 566 млн, то есть, в 8,2 раза превысили доходы.

Минрегион в связи с этим уже рекомендовал райсоветам оптимизировать исполкомы - максимальное количество штатных сотрудников не должно превышать 8 человек.

Именно исходя с такого штата и сделали расчеты по субвенции. То есть, хочешь - не хочешь, райсоветам придется сокращать людей - ведь платить "лишним" будет попросту нечем.

Архив военной разведки

В Украине появится отраслевой государственный архив военной разведки. Постановление на этот счет принял Кабмин. Данное требование прописано в законе о разведке и прошлогоднем указе президента.

В частности, в статье 46 закона о разведке указано, что предусматривается постоянное хранение материальных носителей информации, в том числе, секретной, в отраслевом архиве соответствующего разведывательного органа.

В организационную структуру Минобороны включено архивное учреждение.

Минюст и Главное управление разведки Минобороны должны в трехмесячный срок утвердить положение об Отраслевом государственном архиве военной разведки.

Остановка бюджетного финансирования

Правительство внесло изменения в свое постановление, регламентирующее порядок остановки операций с бюджетными средствами. В частности, остановка операций и их возобновлении теперь может оформляться в электронном виде. Также в случае уменьшения бюджетных ассигнований по определенным программам, получателей средств будут об этом предупреждать. Им дадут время на исправление нарушений бюджетного законодательства.

Как указано в пояснительной записке, это позволит усовершенствовать практическое применение мер воздействия на нарушителей бюджетного законодательства в виде остановки финансирования и уменьшения бюджетных ассигнований.

Белому хлебу не сложат цены

Кабмин со второй попытки не смог принять изменения к постановлению по ценам на социально значимые товары. Напомним: поправки готовились на прошлое заседание правительства, но в последний момент документ сняли. Такая же история и этот раз. Изменения планировались следующие: в перечень продуктов, цены на которые регулирует государство, должен был появиться пшеничный хлеб (сейчас - только черный хлеб и батон). Граничный уровень торговой наценки на пшеничный хлеб хотели ограничить 10%, а его производителям дать право на льготный газ.

По стипендиям изменили квоты

Кабмин изменил квоту на стипендии, которые, напомним, в этом году существенно повысили. Тогда же квоту срезали до 35-40% студентов дневной формы обучения.

Новым постановлением Кабмина квота на стипендии установлена на уровне от 40% до 45% студентов, то есть, количество получателей стипендий увеличили на 5%.

25 миллионов на зарплаты Минкульту, киностудию Довженко - Госкино

Минкульту перераспределили финансирование. По статье "Руководство и управление в сфере культуры и информполитики" добавили порядка 33,2 млн гривен (в том числе, около 25 млн на зарплаты), а по статьям охраны культурного наследия и руководство в сфере охраны культурного наследия финансирование урезали. Как указано в пояснительной записке, это связано с тем, что Государственная инспекция культурного наследия и Государственная служба охраны культурного наследия по факту так и не заработали, тогда как по Минкульту граничную численность работников увеличили на 358 человек.

Отдельным постановлением Кабмин передал Национальный центр Александра Довженко в сферу управления Государственного агентства по вопросам кино (сейчас - в сфере управления Минкульта). Последнее должно в трехмесячный срок утвердить стратегический план развития предприятия и улучшения его финансовых показателей.