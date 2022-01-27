Сегодня вечером, 27 января на могиле Рабби Нахмана состоится массовая молитва еврейских детей и местных хасидов в связи с ситуацией в Украине.

Об этом сообщили "Стране" в могильном комплексе Рабби Нахмана.

"В связи с напряженной ситуацией в эти дни между Россией и Украиной устраивается провозглашение текун аклали и молитв с участием детей еврейских религиозных начальных школ Киева, Одессы и других мест Украины на могиле Рабби Нахмана из Брацлава. Дети еврейских общин Украины объединятся для молитвы о мире в Украине", - сообщается на сайте могильного комплекса Рабби Нахмана.

Мероприятие будет проводиться в четверг вечером в 21:30.

В зале могильного комплекса Раби Нахмана будет проходить прямая трансляция массовой молитвы. Посмотреть можно по ссылке.

Справка: "Тикун аклали" открыл и передал миру великий и святой праведник рабе Нахман из Брацлава. "Тикун аклали" состоит из 10 псалмов (16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137. 150) книги "Теилим" царя Давида.

Предназначен он для любого человека: мужчины и женщины; малого и большого. Прочитанный вслух, последовательно, по возможности, не прерываясь, и в любое время суток, он помогает при любых затруднениях, в любой сфере, в любой ситуации.

"Тикон аклали" читается на иврите или транскрипции.

Напомним, ранее мы писали о том, что Папа Римский Франциск, который в скором времени может приехать в Украину, предложил провести День молитвы за мир в связи с ситуацией вокруг нашей страны.