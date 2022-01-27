Председатель научного совета Российского военно-исторического общества Анатолий Кошкин предложил перезахоронить прах легендарного советского разведчика Рихарда Зорге на одном из Курильских островов. Кошкин считает, что это можно было бы сделать на острове Матуа и переименовать последний в честь героя.

Слова Кошкина приводит РИА Новости.

Россия сейчас занимается решением с Японией вопроса о захоронении праха Зорге. По словам главы МИД Сергея Лаврова, есть инициатива перезахоронить его на российской территории, на юге Сахалинской области, на Курильских островах.



"Это очень приятная и радостная весть. И то, что сказал министр иностранных дел, очень обнадеживает. Если российское правительство примет решение о том, чтобы это было осуществлено, то, думаю, мало кто будет против этого возражать - ведь именно Зорге, выдающийся разведчик, великий патриот, способствовал тому, чтобы Япония не напала на Советский Союз в 1941-1942 годах", - сказал Кошкин.





В Японии есть обычай перезахоронения части праха на той территории, с которой при жизни был связан покойный, напомнил Кошкин. Поэтому, считает он, было бы весьма целесообразно, не нарушая полностью покой праха Рихарда Зорге на токийском кладбище Тама, торжественно перезахоронить его часть на российской земле.



"Что касается выбора места возможного перезахоронения на Курилах, то если речь идет о тех южнокурильских островах, на которые незаконно претендует Япония, - это одно. И совсем другое, если речь идет о других местах, например, об острове Матуа", - продолжил Кошкин.



По его словам, ранее специалисты Сахалинского отделения Русского географического общества начали искать на островах Курильской гряды безымянные места, в частности, бухты, которые можно было бы назвать именем Зорге.



"Но я считаю, и со мной многие согласны, что называть именем Зорге какую-либо бухту было бы нецелесообразно - это не отражало бы вклад героя в нашу победу в Великой Отечественной войне. Поэтому, полагаю, речь должна идти о целом острове. Я ранее предложил переименовать остров Матуа в остров Зорге, но это мое предложение изначально не было связано с перспективой перезахоронения праха разведчика", - добавил Кошкин.

Он напомнил, что Матуа - это не японское название острова.



"Это название, которое ему дали айну, исконные жители Курил, которых пришельцы, называвшие себя "нацией Ямато", в свое время изгнали со своих земель", - пояснил он.

Рихард Зорге (1895-1944) - легендарный разведчик, который работал в Японии под оперативными псевдонимами Рамзай и Инсон. Он сообщал о приближении нападения нацистской Германии на Советский Союз, а в сентябре 1941 года передал, что Япония не вступит в войну на стороне Германии, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы осенью 1941 года. Он передавал свои радиограммы практически через день, работая в Японии с 1933 года в качестве корреспондента немецких газет. Зорге арестовали в 1941 году, в 1944 году его казнили и похоронили в братской могиле.

Гражданская жена разведчика Ханако Исии пять лет добивалась от властей разрешения на эксгумацию. В 1949 году она опознала по останкам Рихарда Зорге и перезахоронила их на кладбище Тама, арендовав участок на собственные деньги. В 1956 году Исии вместе с соратниками установили скромный камень серого цвета на могиле Зорге, где по-японски было написано, что там лежит герой войны, отдавший жизнь в борьбе за мир.



В 1964 году Зорге посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, и в 1966 году при помощи посольства СССР в Японии была установлена плита из черного гранита, а справа и слева - две другие плиты. Слева перечислены все соратники Зорге с датами смерти, а справа серая гранитная плита фактически повторяет ту первоначальную плиту, которую установила Ханако Исии. Сама Ханако Исии до своей смерти ухаживала за этой могилой, она умерла в 2000 году. Урна с ее прахом находится на могиле Зорге - перед овальным камнем на мраморной плите.

В 2020 году посольство России в Японии получило права на могилу Зорге.

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