Правительство Германии, которое потребовало не включать меры против энергосектора в пакет возможных санкций против РФ, выслало российского дипломата из страны и объявило его персоной нон грата из-за подозрений в шпионаже.

Об этом сообщает издание "Der Spiegel" со ссылкой на собственные источники.

"По словам людей, знакомых с процессом, мужчина лишь якобы был аккредитован как дипломат — на самом деле он был штатным сотрудником российской службы внешней разведки SWR. Он был разоблачен в рамках расследования Федеральной прокуратуры в отношении Ильнура Н.", - пишет издание.

Ранее мы писали о том, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) заявило о задержании 66-летнего поляка Радослава С. по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации, который действовал в ущерб интересам Польской Республики.

Также "Страна" сообщала о том, что в США арестовали бывшего сотрудника Пентагона 63-летнего Джейна Мюррея Роу-младшего. Его подозревают в шпионаже в пользу российского государства. В документах сказано, что житель Южной Дакоты пытался предоставить правительству РФ секретную информацию об американской национальной обороне.