Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что позиция Германии по вопросу "российской агрессии" в Донбассе может привести к ситуации, когда немецким властям придется разбираться не с урегулированием украинского конфликта, а с возрождением Германской Демократической Республики (ГДР).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова министра обороны Украины в пятницу, 28 января.

По мнению министра, отказ Германии поставлять оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически поощряет действия "страны-агрессора" и подрывает безопасность во всем регионе. Резников добавил, что подобная политика невмешательства несет угрозы не только для Киева, но и для других европейских стран.

"Восстановление ГДР - это логическое продолжение российских требований, которые уже заявлены", - пригрозил Резников.

Глава Минобороны также сказал, что в Киеве "прогнозы по Кремлю" сбываются чаще, нежели у западных союзников, и призвал ФРГ помочь Украине предотвратить войну.

"Россия уже официально выдвинула требования по демонтажу НАТО в 14 странах, что также казалось совершенно невозможным. Очень хорошо, что члены Альянса дали четкий ответ, но должна быть практичная часть, чтобы потом не пришлось давать ответ, когда кто-нибудь начнет восстанавливать Берлинскую стену", - добавил Алексей Резников.

Напомним, что в немецком правительстве полностью исключили возможность поставок летального вооружения Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что в качестве военной помощи Германия передаст Украине пять тысяч немецких касок и поможет с ремонтом бункера под Одессой.

Также мы писали, что глава МИД ФРГ пообещала принять меры к "Северному потоку-2" только в случае эскалации ситуации вокруг Украины.