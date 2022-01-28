Украинская певица и героиня второго сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич подробно рассказала поклонникам о своем преследователе, с которым она встретилась в суде.

Об этом Огневич сообщила в личном аккаунте в Instagram.

По словам певицы, она подала прошение в суд о том, чтобы мужчину ограничили от приближения к ней.

"Эпопея с преследователем не заканчивается, она только начинается. Сегодня был сделан первый шаг. Мы подали просьбу о том, чтобы человека каким-то образом ограничили от приближения ко мне. И здесь, женщина-судья, она даже не стала рассматривать. Полиция со своей стороны сделала все возможное, она нашла преступника, она его арестовала, она сделала все. Но судья решила не рассматривать этот очень мелкий, по видимому, для нее вопрос", - рассказала Огневич о реакции судьи.

По словам певицы, злоумышленник сейчас на свободе.

"По закону его больше не могут задерживать, ему даже не вручено предписание о не приближении ко мне. То есть, он может делать все, что захочет", - добавила Огневич.

Украинская певица рассказала, что при рассмотрении дела преступник с улыбкой сказал: "Я вам говорил, что мне ничего не будет".

Артистка не собирается останавливаться и будет подавать в суд, чтобы злоумышленника арестовали.

"Многие женщины на моем месте после отказа опускают руки. Я не буду опускать руки, я не стану отсиживаться в кустах и бояться. Я буду добиваться справедливости в рамках закона. Я буду обращаться в суд, я буду привлекать журналистов. Для того, чтобы общество знало, такие случаи нужно наказывать и женщин нельзя обижать", - добавила Огневич.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Напомним, что Злату Огневич третий год преследует неадекватный мужчина и угрожает ее убить. После появления ролика в Instagram певицы по факту угроз полиция открыла уголовное производство.

Ранее мы писали, что весной 2019 года Огневич сообщала, что этот же мужчина напал на нее возле дома в Киеве.

Летом того же года Злата Огневич публиковала фото и видео неадекватного преследователя.

Также "Страна" сообщала, что полиция задержала преследователя, который угрожал смертью певице Злате Огневич. Ему грозит до двух лет тюрьмы.