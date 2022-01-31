На этой неделе в Киеве состоятся сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Департамент промышленности и развития предпринимательства.

Ярмарки состоятся по следующим адресам:

1 февраля (вторник):

в Голосеевском районе – просп. Науки, 88;

в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47;

в Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;

в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21;

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5 на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибино;

в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94.

2 февраля (среда):

в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской), просп. Валерия Лобановского, 196-198/22;

в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;

в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;

в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21;

в Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

в Подольском районе – просп. Правды, 5–11;в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8.

3 февраля (четверг):

в Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Саксаганского, 69–75;

в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47;

в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10;

в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21;

в Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6-8;

в Подольском районе – ул. Юрковская (в пределах улиц Туровской и Межигорской);

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5 на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина.

4 февраля (пятница):

в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116 Академика Глушкова, 25-53;

в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;

в Деснянском районе – ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);

в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;

в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21;

в Печерском районе – пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8;

в Соломенском районе – ул. Филиппа Козицкого (в пределах Ереванской и Уманской улиц), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской);

в Шевченковском районе – ул. Рижская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94.

5 февраля (суббота):

в Оболонском районе – ул. Марка Вовчка, 21, ул. Петра Калнышевского, 1-5.

6 февраля (воскресенье):

в Голосеевском районе – ул. Метрологическая, 11-Б-17/1;

в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21;

в Печерском районе – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.

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