В первую неделю февраля по Киеву пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Список адресов
На этой неделе в Киеве состоятся сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Департамент промышленности и развития предпринимательства.
Ярмарки состоятся по следующим адресам:
1 февраля (вторник):
- в Голосеевском районе – просп. Науки, 88;
- в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47;
- в Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;
- в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21;
- в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5 на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибино;
- в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94.
2 февраля (среда):
- в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской), просп. Валерия Лобановского, 196-198/22;
- в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;
- в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;
- в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21;
- в Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);
- в Подольском районе – просп. Правды, 5–11;в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8.
3 февраля (четверг):
- в Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Саксаганского, 69–75;
- в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47;
- в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10;
- в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21;
- в Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6-8;
- в Подольском районе – ул. Юрковская (в пределах улиц Туровской и Межигорской);
- в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5 на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина.
4 февраля (пятница):
- в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116 Академика Глушкова, 25-53;
- в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;
- в Деснянском районе – ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
- в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;
- в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21;
- в Печерском районе – пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
- в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8;
- в Соломенском районе – ул. Филиппа Козицкого (в пределах Ереванской и Уманской улиц), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской);
- в Шевченковском районе – ул. Рижская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94.
5 февраля (суббота):
- в Оболонском районе – ул. Марка Вовчка, 21, ул. Петра Калнышевского, 1-5.
6 февраля (воскресенье):
- в Голосеевском районе – ул. Метрологическая, 11-Б-17/1;
- в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21;
- в Печерском районе – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.
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