Из-за раздутой американскими СМИ паники вокруг "российского вторжения" инвесторы избавляются от украинских еврооблигаций и единственный шанс для Украины получить внешний займ - это разместить еврооблигации под гарантии США.

Собственно, это и вынуждено уже делать Министерство финансов, как признался его глава Сергей Марченко.

По его словам, Украина уже обсуждает с Соединенными Штатами возможность получения кредитных гарантий для привлечения внешних заимствований.

"Пока это в формате дискуссий и диалога. Отмечается, что такая возможность для Украины может быть, но пока решение об этом не принято", - сказал Марченко.

Кредитные гарантии США, надо полагать, будут давать не просто так, а под выполнение определённых условий. Таким образом, из-за раздутой военной паники Украина оказалась в ещё большей зависимости от США.

Как уже писала "Страна", возможно, это и была одна из задач постоянного нагнетания в западных СМИ темы скорой войны.