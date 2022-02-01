Европейская комиссия приняла решение выделить Украине очередной кредит в 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, о котором сообщалось ранее.

Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter-аккаунте, во вторник, 1 февраля.

"Еврокомиссия выделила 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Я призываю Европарламент и Совет ЕС одобрить в кратчайшие сроки, чтобы мы смогли перевести первый транш помощи 600 млн евро как можно раньше", - написала она.

Второй транш в размере 600 млн евро должен быть получен Украиной в течение года "после оценки результатов действий правительства Украины по ряду ключевых направлений".

Напомним, в октябре прошлого года Украина получила второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн евро. Эти средства собираются направить на финансирование расходов государственного бюджета и уменьшение негативных последствий пандемии на экономику.

Также мы писали, что в середине декабря 2021 года совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине 300 миллионов евро на восстановление экономики.

Кроме того, сообщалось, что недавно Зеленский заявил, что для стабилизации экономики Украине нужно пять млрд долларов.