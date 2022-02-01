В прошлом году консульские учреждения Польши в Украине выдали украинцам 760,9 тысяч виз.

Об этом сообщает издание "Укринформ" со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел Польши по запросу собственного корреспондента во вторник, 1 февраля.

Больше всего виз в 2021 году выдали генконсульства Польши во Львове (более 250 тысяч), Луцке (почти 140 тысяч) и Харькове (более 135 тысяч).

Более 99% всех выданных документов являются национальными визами (тип С).

Количество выданных виз гражданам Украины в польских консульских учреждениях в Украине в 2021 году выросло на 32,6% по сравнению с 2020 годом (более 512 тысяч), тогда как рекордный уровень 2019 года составил почти 900 тысяч выданных виз.

Власти Польши разрешили трудовым мигрантам из-за границ Евросоюза, в частности, украинцам, на время начала локдауна легально находившимся в стране, и в дальнейшем оставаться в Польше после завершения действия виз на протяжении всего периода пандемии и 30 дней после ее завершения. Норма все еще функционирует.

Всего в Польше может находиться 1,5-2 млн граждан Украины.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в Польше подсчитали, сколько новорожденных в стране получили украинское гражданство за прошлый год.

Также мы писали, что вице-министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик заявил, что если дойдет до войны, то на границе с Польшей можно ожидать волны до миллиона беженцев из Украины. Он добавил, что Польша должна быть готова к худшему сценарию.